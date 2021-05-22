Araç çarpan yaralı kızıl geyik tedavi altına alındı

Eskişehir’de seyir halindeki aracın çarpması sonucu yaralanan kızıl geyiği, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) tarafından koruma altına alınarak ilgili kliniğe götürüldü.

Edinilen bilgilere göre; ilin Alpu İlçesi Söğütçük Başören Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda seyir halindeki araç, nesli tükenmekte olan bir kızıl geyiğe çarptı. Çevredeki vatandaşlar tarafından edilen ihbar üzerine olay yerine gelen DKMP Alpu Şefi Zeki Işın ve Av ve Yapan Hayatı Teknikeri İsmail Eren, veteriner hekim ile beraber yerinde müdahale etti. Daha sonra yaralanan kızıl geyiği, vatandaşların da desteğiyle bakım ve rehabilitasyonu için ilgili acil bakım kliniğine teslim edildi.

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