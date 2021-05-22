ESOGÜ Meşelik yerleşkesinde 260 katalpa fidanı toprakla buluşturuldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) kampüslerini yeşillendirmeye devam ediyor. Ana kampüs Meşelik yerleşkesinde 260 katalpa fidanı toprakla buluşturuldu.

Küresel salgın nedeniyle dar kapsamlı düzenlenen ağaç fidan dikim töreni, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş ve Prof. Dr. Rifat Edizkan ile T.C. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel’in katılımıyla gerçekleştirildi. İlk fidanı toprağa dikerek can suyu veren ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Şenocak, fidanların büyüyüp Eskişehir’in geleceğine nefes olması temennisinde bulunarak ESOGÜ kampüslerini yeşillendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Fidan dikim günüde 260 adet katalpa fidanı, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi yanındaki 8 bin metrekare alanda toprakla buluşturuldu. Çiçekli ve hoş kokulu bir ağaç türü olan katalpa 15 metreye kadar uzayabilen haziran temmuz aylarında çiçek açması ile biliniyor. Toplamda 550 bin metrekare yeşil alana, 150 bin metrekare koruluğa sahip ESOGÜ, bünyesinde çınar, meşe, karaçam, sedir, akçaağaç, at kestanesi, ıhlamur gibi onlarca çeşit ağaç çeşidini barındırıyor.

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