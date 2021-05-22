Gençlik Haftası etkinlikleri doğa yürüyüşü ile devam etti

Mihalgazi İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, Gençlik Haftası kapsamında Avlakkaya Kanyonu'na doğa yürüyüşü düzenlendi.

Mihalgazi Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen yürüyüşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nazmiye Erdem, Şehit Nuri Tavşanlıoğlu Lisesi Müdürü Kadir Demirci, Şehit Nuri Tavşanlıoğlu Lisesi görsel sanatlar (resim) öğretmeni Ali Bali ve genç gönüllüler katıldılar.

Aynı zamanda kelebek fotoğrafçısı olan ve 2015 yılında çok gözlüsü (Polyommatus alibalii) olarak tanımlanan kelebek türünün kaşifi olan Ali Bali'nin rehberliğinde gerçekleşen gezi boyunca genç gönüllüler doğada yaşama dair ilginç bilgiler edindiler. Gezi Avlakkaya Kanyonu'ndan geri dönüş yolculuğu ile son buldu.

Gençler, büyük memnuniyet duydukları gezi sonrası, emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin sürekliliği temennisinde bulundular.

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