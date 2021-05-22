Tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Beylikova ilçesinde Hüseyin B., birlikte içki içtiği arkadaşı Zeki Asya´yı (52) çıkan tartışmada kalbinden bıçaklayıp öldürdü. Olayın ardından Hüseyin B. ile 3 arkadaşı gözaltına alındı.

Beylikova ilçesindeki bir evde dün gece bir araya gelen Zeki Asya, Hüseyin B., Engin S., Aykut O. ve Ahmet T. içki içmeye başladı. Bir süre sonra Hüseyin B. ile Zeki Asya arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin B. yanında taşıdığı bıçakla, Asya´yı kalbinden bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeki Asya´nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Zeki Asya´nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Beylikova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından Hüseyin B. ile Engin S., Aykut O. ve Ahmet T. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-05-22 17:36:00



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