SPL Genel Müdürü Karabacak Rektör Erdal’ı ziyaret etti

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) Genel Müdürü Serkan Karabacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundular.

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Genel Müdürü Serkan Karabacak ve SPL Lisanslama Sınav ve Sicil Müdürü Levent Hanlıoğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı makamında ziyaret etti. Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel’in de yer aldığı görüşmede, SPL ve Anadolu Üniversitesi arasında sermaye piyasalarında aktif görevde bulunan veya bu alanlara ilgi duyan kişilere yönelik yürütülen eğitim çalışmaları ve sınav organizasyonları gibi konularda kurulacak olası iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretle ilgili görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal şunları söyledi:

“Anadolu Üniversitesi, ülkemizin sermaye piyasaları alanında küresel bir marka olması için çok önemli hizmetler sunan SPL ile yıllardır başarılı bir iş birliği sürdürüyor. Bugün de ülkemiz sermaye piyasalarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine yönelik kurulacak yeni iş birlikleri için bir araya geldik ve oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik.”



“Tekrar bir araya gelmek istiyoruz”

Anadolu Üniversitesinin teknik alt yapısını yerinde incelediğini belirten Serkan Karabacak, misafirperverliği için Rektör Fuat Erdal’a ve Anadolu Üniversitesine teşekkür ettiğini dile getirdi. Konuyla ilgili SPL Genel Müdürü Karabacak ise, “SPL bünyesinde sunulan hizmetleri dijital iletişim ve eğitim ortamlarına uyarlamak için bir araya geldik. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesinin sahip olduğu akademik birikim ve güçlü teknik altyapıyı da yerinde inceleme fırsatı bulduk. Misafirperverliği ve ilgisi için Rektörümüz Fuat Erdal ve Anadolu Üniversitesi ailesine çok teşekkür ediyorum. Yakın zamanda eğitim ve sınav organizasyonlarından staj imkanlarına kadar somut iş birlikleri için Rektörümüzle tekrar bir araya gelmek istiyoruz” diye konuştu.

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