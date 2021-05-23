İnönü Belediyesi doğaya sahip çıkıyor

Eskişehir İnönü Belediyesi, ilçe genelindeki tarım arazilerinin belirli noktalarına zirai atık konteynerleri yerleştirdi.

Çevre dostu belediye olmasıyla adından sıkça söz ettiren İnönü Belediyesi doğanın korunması için önemli bir adım daha attı. İlçe genelinde yapılan tarımsal faaliyetlerin fazla olması ve bundan dolayı oluşan zirai atıkların çevreye ve insan sağlığına verdiği olumsuz etkileri fark eden İnönü Belediyesi, özel olarak hazırlanan 20 adet zirai atık konteynerini, doğa ve insan sağlığını korumak amacıyla ilçe genelindeki tarım arazilerinin belirli noktalarına yerleştirildi.

Doğa ve insan sağlığının korunması amacıyla yapılan çalışmalardan memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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