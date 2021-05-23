Sivrihisar Ulu Cami UNESCO Dünya Miras Listesi'ne aday

Türkiye’nin en büyük ahşap direkli camisi olan 800 yıllık Sivrihisar Ulu Cami, UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne kalıcı olarak girmeye aday oldu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Anadolu’daki ahşap tavanlı ve ahşap destekli camilerin UNESCO Dünya Mirası adaylık çalışmalarında evrensel değerlere sahip yapıları tüm dünyaya tanıtmak ve korunmalarını sağlayarak gelecek nesillere aktarılması adına başlattığı çalışmada, 2016 yılında UNESCO geçici listesine giren Sivrihisar Ulu Cami UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne aday gösterildi. 1274 yılında Mevlana Celaleddini Rumi’nin müritlerinden Emineddin Mikail tarafından yaptırılan Ulu Cami, 67 direği ile Türkiye’nin en büyük ahşap direkli camisi olma özelliğini taşıyor.



“Türkiye’nin de en büyük ahşap direkli camisidir”

Süreci yakından takip ettiğini dile getiren Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, tarihi değerlerini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini belirterek, “UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi çalışmaları sürecini yakından takip ediyoruz. İlçemizin en büyük değerlerinden birisi olan 800 yıllık Ulu Camimiz maneviyatı ve eşsiz özelliği ile Türkiye’nin de en büyük ahşap direkli camisidir. Turizm potansiyelinin arttırılması ve gelecek nesillere değerlerimizi aktarmak adına çalışmalarımızı sürdürürken değerlerimizi tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz” dedi.

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