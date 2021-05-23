Tepebaşı’nda 7 bin 480 adet fide dağıtıldı

Tepebaşı Belediyesi’nin gönüllü bahçelerinde toprakla uğraşan vatandaşlar için 7 bin 480 adet fide dağıtıldı.
Tepebaşı Belediyesi tarafından 4 merkezde emekli, engelli ve şehit yakınları başta olmak üzere vatandaşların kullanımına sunulan gönüllü bahçeleri, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler eşliğinde vatandaşları toprakla buluşturmaya devam ediyor. 2 Eylül Gönüllü Bahçeleri ve Mustafa Mansız Gönüllü Bahçeleri ile başlayan fide dağıtımına Selami Vardar ve Batıkent Gönüllü Bahçelerinde devam edildi. Fide dağıtımı kapsamında her hak sahibine 4 çeşit olmak üzere 5’er adet, toplam 20’şer fide veriliyor.
Patlıcan, salatalık, domates ve biber fidelerini teslim alan gönüllü bahçeleri sakinleri, memnuniyetini ifade ederek, toprakla uğraşmaktan dolayı mutlu olduklarını söylüyor. 9 bin 66 metrekarelik Batıkent Gönüllü Bahçeleri, Zincirlikuyu Mahallesi’nde bulunan 6 bin 300 metrekarelik Selami Vardar Gönüllü Bahçeleri, Aşağısöğütönü Mahallesi’nde bulunan 29 bin 900 metrekarelik Mustafa Mansız Gönüllü Bahçeleri ve Aşağısöğütönü Mahallesi’nde yer alan 6 bin 585 metrekarelik 2 Eylül Gönüllü Bahçeleri, vatandaşların vakitlerini keyifle geçirdiği mekanlar olmaya devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.