Motosikletli Kuryeler Derneği'nden Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür

Motosikletli kuryeler, sıkça kullandıkları güzergâhlarla alakalı sorunlarını sosyal medyada paylaştıktan sonra, tepkilerini dikkate alıp çalışma başlatan Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür etti.

Eskişehir’de yemek işletmelerinin çoğunlukta olduğu Eskibağlar ve Yenibağlar mahallerinin arka sokaklarının yollarının bozuk olması özellikle yemek taşıyan motosikletli kuryelerin tepkisini çekmişti. Eskişehir Jet Kurye Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Onur Kocaoğlu’nun, sorunla alakalı tepkilerini sosyal medya üzerinden yayınladıkları video ile dile getirdi. Yüzlerce kullanıcı tarafından izlenen videonun ardından Tepebaşı Belediyesi harekete geçti. Belediye söz konusu mahallelerin ara sokaklarının yollarında çalışma başlattı. Yollardaki doldurulan çukurlar ve düzeltilen tümsekler sonrasında dernek belediyeye teşekkür etti.

“Yollarda sakatlanmalar oluyordu”

Konuyla alakalı konuşan Eskişehir Jet Kurye Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Onur Kocaoğlu, Yenibağlar ve Eskibağlar mahallelerinin ara sokaklarının yollarının kendileri için sorun olduğunu ifade etti. Kocaoğlu, sorunu ciddiye alıp çalışmalarından dolayı Tepebaşı Belediyesi’ne ve çalışanlara teşekkür ederek, "Biz Eskişehir’in emekçi kesimindeniz ve haliyle her günümüz bu yollarda geçiyor. Yolarda derin çukurlar vardı. Araçların bozulmasından sakatlamamalara kadar giden sorunlar oluyordu. Bu yollardaki bozukluklar bizi olumsuz etkiliyordu ve bunu sosyal medyadaki videomuzda belirtmek istedik. Sağ olsun belediyemiz bu tepkimizi dikkate aldı, yol çalışmalarımız başladı, devam ediyor. Tepebaşı Belediye’mize teşekkür ediyoruz. Esnafımız çok mutluyuz” diye konuşarak çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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