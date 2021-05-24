Hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'de hırsızlık amacıyla bir iş yerine girdikleri iddia edilen 4 şüpheli, kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Uluönder mahallesinde bulunan bir iş yerine hırsızlık amacıyla 4 kişinin girdiği bilgisine ulaştı. Olay yerine giden polis ekiplerini fark ederek kaçmayı deneyen şüpheliler, kovalamaca sonucu Şirintepe mahallesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.