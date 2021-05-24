Tatlı patates tatlı kazanç Mihalgazi'deki 12 çiftçi 6 dekarlık alanda tatlı patates yetiştiriciliği yapacak Çiftçilerin 40-60 ton arası mor renkli tatlı patates üretimi ile 90-150 bin lira arasında kazanç sağlaması hedefleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatlı patates tatlı kazanç Mihalgazi'deki 12 çiftçi 6 dekarlık alanda tatlı patates yetiştiriciliği yapacak Çiftçilerin 40-60 ton arası mor renkli tatlı patates üretimi ile 90-150 bin lira arasında kazanç sağlaması hedefleniyor

İHA

Tatlı patates tatlı kazanç Mihalgazi'deki 12 çiftçi 6 dekarlık alanda tatlı patates yetiştiriciliği yapacak Çiftçilerin 40-60 ton arası mor renkli tatlı patates üretimi ile 90-150 bin lira arasında kazanç sağlaması hedefleniyor

Mihalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanıp İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde uygulanan "Mihalgazi'de Alternatif Ürün Olarak Tatlı Patates Yetiştiriciliği" Projesi tanıtımı düzenlenen törende tatlı patates fideleri toprakla buluştu.
Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün desteklediği "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen bu proje için Mihalgazi İlçesinde düzenlenen törende Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Mihalgazi Kaymakamı Şahin Arsal, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Müdür Yardımcı Murat Eren, İlçe Müdürü Ali Gürel ve çiftçileri katıldı.

“Tatlı patatesten çiftçilerimizin kazancının ortalama 600900 bin TL arası olacağı öngörülmektedir”
Mihalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Gürel, yaptığı açılış konuşmasında, "2020 yılında deneme üretimini yapıp başarı sağladığımız mor renkli tatlı patatesi 2021 yılında "Mihalgazi'de Alternatif Ürün Olarak Tatlı Patates Yetiştiriciliği" projesi haline getirip bakanlığımızın destekleriyle hayata geçirdiğimiz için çok mutluyum. Dekara verimi 6,515 ton arasında gerçekleşen ekonomik değeri yüksek bir tarım ürünü olan tatlı patates için hazırlanan proje ile her çiftçi için 500 metrekare alanda gerçekleştirilmek üzere toplamda 12 çiftçiye 6 dekarlık alanda tatlı patates yetiştiriciliği yaptırılacaktır. Bu projeyle toplam olarak 4060 ton arası mor renkli tatlı patates hasadının yapılması beklenmektedir. 2020 yılında kilogram satış fiyatı ortalama 15 TL olan mor renkli tatlı patatesten çiftçilerimizin kazancının ortalama 600900 bin TL arası olacağı öngörülmektedir. Yani kısaca dekara fide maliyeti, gübreleme, sulama, nakliye, işçilik dâhil yaklaşık 10 bin TL yapılacak masrafa karşılık tatlı patatesin getirisinin 90150 bin TL civarında olmasını bekliyoruz. Aynı zamanda tatlı patatesten bebek maması üreten bir firma burada üretilecek mor renkli tatlı patatese talip olmuştur. Anlaşma sağlanırsa tatlı patateslerin hasattan sonra firmaya satışı gerçekleşecektir" dedi.

“100 dekar kapama meyve bahçesi tesis etmeyi hedefliyoruz”
İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Mihalgazi İlçemiz bin 840 dekar alanda 4 bin ton roka üretimi ile ülkemiz roka üretiminin yüzde 35'ini karşılamaktadır. Gıda ürünlerinin üretiminin ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığı şu pandemi günlerinde ürün çeşitliliğinin zaruri hale geldiği aşikârdır. Ülkemizde yeni tanınmaya başlayan mor renkli tatlı patatesin memleketimizin tarımında ve sofralarımızda yeterince yer alması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bu kapsamda Bakanlığımızın verdiği desteklerle bütçesi 47 bin TL olan bu projeyi bugün burada hayata geçirmiş bulunuyoruz. İlçemize yeni müjdelerimiz de var. İl Müdürlüğümüzce hazırlanan Mihalgazi ilçemizin de dâhil olduğu "Boş Tarlalarda Meyve Bereketi Projesi" Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmiştir. Bu proje ile İlçeye yaklaşık 100 dekar kapama meyve bahçesi tesis etmeyi hedefliyoruz. Yine Mihalgazi Belediyesi ile ortaklaşa uygulayacağımız "Mihalgazi'de Üretime Engel Taşları Kaldırıyoruz" projemiz de Bakanlığımızca onaylanmış olup en kısa sürede çalışmaları başlayacaktır. Uygulanan ve uygulamaya geçirecek olan projelerin tüm çiftçilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim."
Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından mor renkli tatlı patates fideleri projede yer alan 12 çiftçiye teslim edildi. Tören İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan mor renkli tatlı patates ile yapılan gıda ürünlerinin ikram edilmesiyle devam etti. Mor renkli tatlı patates ile hazırlanan ekmek, kurabiye, tatlı ve fırında kızartma tüm katılımcılar tarafından göz alıcı renkleriyle ilgiyle karşılanırken lezzetleriyle de adından söz ettirdi. Nişasta oranının az olması sebebiyle şeker hastaları tarafından da kolayca tüketilebilen mor renkli tatlı patates başta Vali Yardımcısı olmak üzere tüm katılımcılardan geçer not almayı başardı. Program protokol üyeleri tarafından, projeye dâhil olan bir çiftçilerin Demirciler Mahallesi'nde bulunan arazisine tatlı patates fidelerinin dikilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dijital ekran kullanımı uyarısı Eskişehir Özel Ümit Hastanesi’nde Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Erdal Kabadere “Dijital ekranlara uzun süre odaklanmalar göz sağlığını olumsuz yönde etkiler”
YEREL HABERLER Dijital ekran kullanımı uyarısı Eskişehir Özel Ümit ...
Eskişehir’deki nüfus artışında ciddi düşüş yaşandı 2016 yılında yüzde 2,19 olan nüfus artış hızı, Korona virüsün yaşandığı 2020 yılında yüzde 0,15’e düştü
YEREL HABERLER Eskişehir’deki nüfus artışında ciddi düşüş ...
(ÖZEL) Turizm hareketliliği çanta ve valiz satıcıların yüzünü güldürüyor İşleri açılan esnaf yeni kısıtlamalar olmaması halinde iyi bir sezon geçirmeyi umuyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Turizm hareketliliği çanta ve valiz ...
Hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı
Motosikletli Kuryeler Derneği'nden Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür
YEREL HABERLER Motosikletli Kuryeler Derneği'nden Tepebaşı ...
(ÖZEL) Ekspertizler durgun işlerinin açılmasını bekliyor Pandeminin yanı sıra yurt dışından otomobil gelmeyişi ve artan ikinci el fiyatları durgunluğun asıl sebebi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Ekspertizler durgun işlerinin açılmasını ...
Anadolu Üniversitesi akademisyenleri pandemi sürecinde çocukları da unutmadı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi akademisyenleri pandemi ...
Tepebaşı’nda 7 bin 480 adet fide dağıtıldı
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda 7 bin 480 adet fide dağıtıldı
Sivrihisar Ulu Cami UNESCO Dünya Miras Listesi'ne aday
YEREL HABERLER Sivrihisar Ulu Cami UNESCO Dünya Miras Listesi'ne ...
İnönü Belediyesi doğaya sahip çıkıyor
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi doğaya sahip çıkıyor
SPL Genel Müdürü Karabacak Rektör Erdal’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER SPL Genel Müdürü Karabacak Rektör Erdal’ı ziyaret ...
Gelecek Partisi’nden Başkan Küpeli’ye ziyaret
YEREL HABERLER Gelecek Partisi’nden Başkan Küpeli’ye ziyaret
Odunpazarı gençler arasında köprüler kuruyor
YEREL HABERLER Odunpazarı gençler arasında köprüler kuruyor
Başkan Kurt vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Kurt vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ...
Otomobilde 2 kilo bonzai ile yakalandı, tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobilde 2 kilo bonzai ile yakalandı, tutuklandı
Taksiciler kısıtlamayı araçlarını temizleyerek geçiriyor
YEREL HABERLER Taksiciler kısıtlamayı araçlarını temizleyerek ...
Eskişehir Emniyetinden anbean bonzai operasyonu Eskişehir’de 2 kilo 377 gram bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir Emniyetinden anbean bonzai ...
Vatandaş altın kaplama gümüşe yöneldi Fiyatta altının 10’da 1’i ama görünüşte eşdeğer altın kaplamalı gümüşe talep çok Altındaki yükseliş altın kaplamalı gümüşe talebi arttırdı
YEREL HABERLER Vatandaş altın kaplama gümüşe yöneldi Fiyatta altının ...
(Özel) Hayvansever çiftin sevimli davetsiz misafiri Yavru tilki her akşam kendisini besleyen Özkan ailesini ziyaret ediyor
YEREL HABERLER (Özel) Hayvansever çiftin sevimli davetsiz ...
Tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı
Büyükerşen´in beraat ettiği dava, yeniden görülecek
YEREL HABERLER Büyükerşen´in beraat ettiği dava, yeniden görülecek
Eğlence kanlı bitti, 1 kişi öldü Eğlenmek için bir araya gelen grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Eğlence kanlı bitti, 1 kişi öldü Eğlenmek için bir ...
Kamyon traktöre arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kamyon traktöre arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı
Kiralık kundakçıya 2 otomobili yaktırdılar Otomobil kundaklamak için Adana’dan Eskişehir’e geldi Husumetli olduğu komşusunun araçlarını Adana’dan getirttiği kundakçıya yaktırdı
YEREL HABERLER Kiralık kundakçıya 2 otomobili yaktırdılar Otomobil ...