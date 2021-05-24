6 suçtan kaydı olan şahsın otomobilinde tabanca bulundu

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Eskişehir’de polislerin şüphelenerek durdurduğu otomobilde ruhsatsız tabanca bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Sütlüce mahallesinde devriye görevi yapan polis ekipleri şüphe üzerinde durdukları M.Ç'ye ait otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada, bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hakkında yaralama, hırsızlık, gasp gibi 6 ayrı suçtan kayıt bulunan şüpheli M.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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