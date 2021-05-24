“Hacı Bektaş-ı Veli’nin Türk Dünyasındaki Yeri” paneli düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Hacı Bektaş-ı Veli’nin Türk Dünyasındaki Yeri” paneli düzenlendi

İHA

“Hacı Bektaş-ı Veli’nin Türk Dünyasındaki Yeri” paneli düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaşı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin iş birliğinde “Hacı Bektaşı Veli’nin Türk Dünyasındaki Yeri” paneli düzenlendi.
2021 yılının Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750’nci yılı olması nedeniyle UNESCO tarafından anma yıl dönümleri kapsamına alınması ve Cumhurbaşkanlığımız tarafından da “Hacı Bektaşı Veli Yılı” ilan edilmesiyle ülkemizin pek çok şehrinde ve kurumunda etkinlikler düzenleniyor. Anadolu Üniversitesi de bu kapsamda düşünce ve öğretileriyle insanlığı sevgi, barış ve hoşgörü ikliminde birlik olmaya davet eden Hacı Bektaşı Veli’yi anmak ve genç nesillere anlatmak için “Hacı Bektaşı Veli’nin Türk Dünyasındaki Yeri” konulu bir panel düzenledi.
Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaşı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin iş birliğinde düzenlenen panelde konuşmacılar, Hacı Bektaşı Veli felsefesini çeşitli boyutlarıyla ele aldı. Yöneticiliğini TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat’ın yaptığı panel çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

“Hacı Bektaşı Veli insanlığı sevgi, barış ve hoşgörü ikliminde birlik olmaya çağırmıştır”
Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat, “Bugün Anadolu Üniversitesi TÜDAM yürütücülüğünde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaşı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile “Hacı Bektaşı Veli’nin Türk Dünyasındaki Yeri” konulu bu paneli düzenledik. Amacımız düşünce ve öğretileriyle insanlığı sevgi, barış ve hoşgörü ikliminde birlik olmaya davet eden Hacı Bektaş Veli’yi anmak ve genç nesillere anlatmaktır.” şeklinde konuştu.

“Hacı Bektaşı Veli, Türkistan ve Balkanlar arasında marifetin ulaştırılması, tazelenmesi, güncellenmesi, yayılması, hatırlatılması ve uygulanmasına sağlayan son erendi”
Panelde Hacı Bektaşı Veli'nin Türk Dünyası ve Balkanlar üzerinde görülen izleri hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Ahmet Taşğın şunları söyledi:
“Hacı Bektaşı Veli, Horasan’da doğdu, eğitimini doğduğu yerde aldı, marifet yoluna burada başladı ve burada da devam ettirdi. Horasan’dan Türkistan’a, oradan Azerbaycan’a geçip Irak, Şam, Filistin ve Anadolu’ya varıp yerleşmesiyle Anadolu’nun marifetin merkezi ve son durağı haline gelmesini sağladı. Bunlara ek olarak öğrencilerini Balkanlar’a gönderdi. Anadolu’da kaldığı süre boyunca Anadolu’da faaliyet yürüten erenlerin edep ve erkânlarını tazelemelerine yardım etti. Sonuç olarak Hacı Bektaşı Veli, Türkistan ve Balkanlar arasında marifetin ulaştırılması, tazelenmesi, güncellenmesi, yayılması, hatırlatılması ve uygulanmasına sağlayan son erendi.”

“Hacı Bektaşı Veli’yi Yetiştiren Dinî ve Kültürel Çevre” konusu üzerinde durdu
Prof. Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya, “Hacı Bektaşı Veli’yi Yetiştiren Dinî ve Kültürel Çevre” adlı sunumunda Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar göç ile süregelen ve Hacı Bektaşı Veli ile beraber daha da derinleşen tasavvuf kültürünün tarihi hakkında bilgiler verdi.

“Hacı Bektaşı Veli hakkında geçmişten günümüze birbirinden çok farklı kanaatlerin varlığı görülmektedir”
Hacı Bektaşı Veli’nin şahsiyeti ve kimliği konusunda bilgiler veren Prof. Dr. Cenksu Üçer, “Hacı Bektaşı Veli hakkında geçmişten günümüze gerek akademik dünyada gerek düşünürler nezdinde gerekse gelenek mensupları arasında birbirinden çok farklı kanaatlerin varlığı görülmektedir. Hacı Bektaşı Veli hakkında en azından tarihi Hacı Bektaşı Veli ve menkıbevi Hacı Bektaşı Veli şeklindeki ortaya çıkan bir tasnif bunu açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Hacı Bektaşı Veli’nin şahsiyeti ve ona yüklenen kimlikler açısından mutlaka beraberce değerlendirilmeye alınması gereken hususlardır.” şeklinde konuştu.

“Bektaşi Erkânnâmeleri, Hacı Bektaşı Veli'den sonra kayda geçirilen önemli yazılı metinlerdir”
Bektaşîlik geleneğinde önemli bir yeri olan Erkânnâmeler hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Ömer Faruk Teber ise şunları söyledi: “Bektaşi Erkânnâmeleri, Hacı Bektaşı Veli'nin kendisinden sonra kayda geçirilen ve öğretisinin inanç dokusu ve pratik tezahürlerini sonraki nesillere aktaran oldukça önemli yazılı metinlerdir. Bu eserler bize Bektâşiliğin mahiyetini, tarihini ve hiyerarşik yapısı ile İslâmî anlayışını en doğru şekilde bildirirler.”
Panel, Prof. Dr. Kemal Polat’ın paydaşlara, panelistlere ve tüm katılımcılara teşekkür etmesi ile sona erdi. Dileyen herkes paneli, Anadolu Üniversitesi YouToube kanalından da izleyebiliyor.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaşı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Taşğın “Türk Dünyası’ndan Balkanlara Hacı Bektaşı Veli’nin İzleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya “Hacı Bektaşı Veli’yi Yetiştiren Dinî ve Kültürel Çevre”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenksu Üçer “Hacı Bektaşı Veli’nin Şahsiyeti ve Kimliği”, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Teber ise “Bektaşîlik’te Erkânnâmeler” adlı bildirileri ile etkinliğe katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaktüse olan ilgi pandemi döneminde daha da arttı Hem göze hitap ediyor hem de bakımı çok kolay
YEREL HABERLER Kaktüse olan ilgi pandemi döneminde daha da arttı Hem ...
Anadolu Üniversitesi’nden “Criticizing Art”semineri
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nden “Criticizing Art”semineri
Tepebaşı’nda haşereye karşı ilaçlama çalışmaları
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda haşereye karşı ilaçlama çalışmaları
OBAK ekibi ilk yardım eğitiminden geçti
YEREL HABERLER OBAK ekibi ilk yardım eğitiminden geçti
Polis ekiplerinin kapsamlı denetimlerinde ceza yağdı
YEREL HABERLER Polis ekiplerinin kapsamlı denetimlerinde ceza yağdı
Akülü çocuk arabası çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Akülü çocuk arabası çalan hırsız yakalandı
Polisten kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
6 suçtan kaydı olan şahsın otomobilinde tabanca bulundu
YEREL HABERLER 6 suçtan kaydı olan şahsın otomobilinde tabanca ...
Tatlı patates tatlı kazanç Mihalgazi'deki 12 çiftçi 6 dekarlık alanda tatlı patates yetiştiriciliği yapacak Çiftçilerin 40-60 ton arası mor renkli tatlı patates üretimi ile 90-150 bin lira arasında kazanç sağlaması hedefleniyor
YEREL HABERLER Tatlı patates tatlı kazanç Mihalgazi'deki 12 çiftçi 6 ...
Dijital ekran kullanımı uyarısı Eskişehir Özel Ümit Hastanesi’nde Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Erdal Kabadere “Dijital ekranlara uzun süre odaklanmalar göz sağlığını olumsuz yönde etkiler”
YEREL HABERLER Dijital ekran kullanımı uyarısı Eskişehir Özel Ümit ...
Eskişehir’deki nüfus artışında ciddi düşüş yaşandı 2016 yılında yüzde 2,19 olan nüfus artış hızı, Korona virüsün yaşandığı 2020 yılında yüzde 0,15’e düştü
YEREL HABERLER Eskişehir’deki nüfus artışında ciddi düşüş ...
(ÖZEL) Turizm hareketliliği çanta ve valiz satıcıların yüzünü güldürüyor İşleri açılan esnaf yeni kısıtlamalar olmaması halinde iyi bir sezon geçirmeyi umuyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Turizm hareketliliği çanta ve valiz ...
Hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı
Motosikletli Kuryeler Derneği'nden Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür
YEREL HABERLER Motosikletli Kuryeler Derneği'nden Tepebaşı ...
(ÖZEL) Ekspertizler durgun işlerinin açılmasını bekliyor Pandeminin yanı sıra yurt dışından otomobil gelmeyişi ve artan ikinci el fiyatları durgunluğun asıl sebebi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Ekspertizler durgun işlerinin açılmasını ...
Anadolu Üniversitesi akademisyenleri pandemi sürecinde çocukları da unutmadı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi akademisyenleri pandemi ...
Tepebaşı’nda 7 bin 480 adet fide dağıtıldı
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda 7 bin 480 adet fide dağıtıldı
Sivrihisar Ulu Cami UNESCO Dünya Miras Listesi'ne aday
YEREL HABERLER Sivrihisar Ulu Cami UNESCO Dünya Miras Listesi'ne ...
İnönü Belediyesi doğaya sahip çıkıyor
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi doğaya sahip çıkıyor
SPL Genel Müdürü Karabacak Rektör Erdal’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER SPL Genel Müdürü Karabacak Rektör Erdal’ı ziyaret ...
Gelecek Partisi’nden Başkan Küpeli’ye ziyaret
YEREL HABERLER Gelecek Partisi’nden Başkan Küpeli’ye ziyaret
Odunpazarı gençler arasında köprüler kuruyor
YEREL HABERLER Odunpazarı gençler arasında köprüler kuruyor
Başkan Kurt vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Kurt vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ...
Otomobilde 2 kilo bonzai ile yakalandı, tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobilde 2 kilo bonzai ile yakalandı, tutuklandı