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TFF 3. Lig 34. Grup Playoff finalinde karşılaşan Bursa Yıldırımspor ve Isparta 32 Spor 11 berabere kaldı. 120 dakikada eşitliğin bozulmadığı mücadelede Isparta 32 Spor penaltılarda kazandı.



Maçtan dakikalar

2. dakikada Isparta 32 Spor atağında sol kanattan yapılan orta sonucu ceza sahası içinden Nurettin’in çektiği şutta top kaleciyi geçti. Savunma meşin yuvarlağı son anda kale çizgisinden çıkardı.

18. dakikada sol kanattan Osman’ın ortasında kafa vuruşu yapan Doğacan, topu filelere göndererek Bursa Yıldırımspor’u öne geçirdi. 01

20. dakikada Bursa Yıldırımspor’da Osman’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Ramazan’ın yaptığı kafa vuruşunda, kalecinin müdahalesiyle top üst direkten döndü.

31. dakikada Isparta 32 Spor atağında Serdar’ın çektiği sert şutta kaleci Özal topu kontrol etti.

35. dakikada Isparta 32 Spor atağında sağ kanattan çizgiye inen Emir’in pasında topla buluşan Serdar’ın yakın mesafeden şutu az farkla dışarı gitti.

39. dakikada Isparta 32 Spor’un kazandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına geçen Nurettin’in şutunu kaleci Özal son anda kurtardı.

45. dakikada Bursa Yıldırımspor’da Furkan’ın ortasında Hüseyin’in kafa vuruşunda kaleci Murat Can topu son anda kornere çeldi.

46. dakikada Isparta 32 Spor’un atağında sağ kanattan üst üste çalımlarla ceza sahasına giren Emir’in şutunda top az farkla auta çıktı.

65. dakikada Isparta 32 Spor atağında ceza sahası içerisinde Mustafa’nın pasında kaleye şut çeken Emir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 11

73. dakikada Isparta 32 Spor atağında karambolde kalan topla buluşan Nurettin’in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

107. dakikada Isparta 32 Spor atağında serbest vuruş kullanan Bekir’in şutu az farkla üstten dışarı çıktı.



15’er dakikalık uzatma devreleri 11 beraberlikle sonuçlandı. Isparta 32 Spor penaltılarda 41, toplam skorda 52 kazanarak TFF 2. Lig’e yükseldi.



Stat: Eskişehir Yeni Stadyumu

Hakemler: Ümit Öztürk, O. Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Isparta 32 Spor: Murat Can Yıldız xx, Semih Üstün xx, Emir Kaan Gültekin xxx (Kemal Ünal dk. 120 x), Serdar Ümit Deniz xx (Muhammed Çoban dk. 99 x), Efşan Geçgin x, Kadir Turhan x, Nurettin Çakır xx, Mustafa Diler x (Mustafa Acar dk. 46 x), Kerem Pala xx (Emre Fırtına dk. 72 x), Bekir Karadeniz xx, Arif Birşen x (Batuhan Demirel dk. 90 xx)

Teknik Sorumlu: Hakan Şimşek

Yedekler: Onur Tekin, Mustafa Acar, Mustafa Eraslan

Bursa Yıldırımspor: Özal Keklik xx, Muhammet Öz xx, Tuğkan Kamışoğlu xx (Hüseyin Atalay dk. 79 xx), Doğacan Diker xxx (Kemal Uzuntepe dk. 99 x), Hüseyin Çelik xx, Ramazan Erarslan x (Kerem Az dk. 80 x), Mustafa Karabulut xx (Berke Yılmaz dk. 91 x), Osman Demir x, Furkan Fehmi Güneş x (Muhammet Furkan Keskinoğlu dk. 89 x), Batuhan Tunçay xx, Mahmut Güleç xx

Yedekler: Mehmet Mert Pala, Kemal Uzuntepe, Ahmet Memiş

Teknik Sorumlu: Sait Özdemir

Goller: Doğacan Diker (dk. 18) (Bursa Yıldırımspor), Emir Kaan Gültekin (dk. 65) (Isparta 32 Spor)

Sarı Kartlar: Serdar Ümit Deniz, Efşan Geçgin, Emre Fırtına ,Kadir Turhan, Batuhan Demirel (Isparta 32 Spor), Furkan Fehmi Güneş (Bursa Yıldırımspor)



"Allah gururla formasını taşıdığım Eskişehirspor'un sahasında şampiyonluğu nasip etti"

Maç sonu şampiyonluk kutlamalarında durgularını ifade eden Isparta 32 Spor Antrenörü Hakan Şimşek, "Çok mutluyuz, çok emek sarf ettik. Başkanımız, taraftarımız, futbolcumuz çok büyük emekler verdi. Cenabı Allah gururla formasını taşıdığım Eskişehirspor'un sahasında şampiyonluğu nasip etti. Allah'a şükürler olsun, Isparta şehrine hayırlı olsun inşallah."

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