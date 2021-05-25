Eskişehir'de trafik kazası, 3 kişi yaralandı

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Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişilik aileden 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İnönüKütahya karayolu 14. kilometresinde meydana geldi. Muhammet İleri kullandığı 26 LE 363 plakalı tıra, aynı yönde 03 NH 668 plakalı otomobiliyle ilerleyen Kadir Duran arkadan çarptı. Araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Kazayı 03 NH 668 plakalı otomobilin sürücüsü ve yolcu Güllü Duran yara almadan atlatırken, araçta bulunan yolcular Emine Duran (19), Ezgi Duran (15) ve Muhammet Efe Duran (14) hafif şekilde yaralandı. Yaralıların tedavileri kaza yerinde ayakta yapıldı.

Her iki araçta da maddi hasarın meydana geldiği kazada İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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