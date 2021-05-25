Rektör Erdal yabancı uyruklu öğrencisini tebrik etti

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, uluslararası değişim programı kapsamında, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi olan Ugandalı Swabra Yahya Umutoni’yi makamında ağırlayarak, edebiyat ve fikir dergisi Hüma’da yayımlanan “Uganda ve Türk Kültürü” konulu makalesinden dolayısı kutladı.

Görüşmede Rektör Erdal, “Değişim programlarıyla kendi ülkelerinden eğitim için üniversitemize gelen öğrencilerimiz sayısız başarılara imza atıyorlar. Uganda’dan doktora eğitimi için Anadolu Üniversitesi’ne gelen Swabra Yahya Umutoni de bu öğrencilerimizden biri. Kendisinin, Türk ve Uganda kültürünü ele aldığı bilimsel çalışması dolayısıyla tebrik ediyor, ilerleyen dönemlerde de başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.” dedi.

Swabra Yahya Umutoni ise “Anadolu Üniversitesini nitelikli akademik kadrosu ve kaliteli eğitim anlayışı nedeniyle tercih ettim. Doktora eğitimim sürecinde de bu tercihimin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görmüş oldum. Öğrencileri ile birebir ilgilenen bir Rektörümüz var. Kendisi bugün makalem dolayısıyla beni ağırlayarak tebrik etti. Ben de kendisine samimiyeti ve ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

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