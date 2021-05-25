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Tokkal ailesi cinayeti davasında karar çıktı ESKİŞEHİR'de, Emel (41) ve İlkay (42) Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Şerif Boğa (29), biri ağırlaştırılmış 3 kez kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2021-05-25 14:35:07



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