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ESOGÜ Meşelik kampüsüne 30 bin zufa bitkisi ekildi Peyzaj çalışmaları tıbbi-aromatik bitkilerle devam ediyor

İHA

ESOGÜ Meşelik kampüsüne 30 bin zufa bitkisi ekildi Peyzaj çalışmaları tıbbi-aromatik bitkilerle devam ediyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kampüslerinde yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün de katkıları ile Meşelik kampüsünde 15 bin metrekare alana, 30 bin zufa bitkisi ekildi. Mavimor renklerinde hoş kokulu bir tıbbiaromatik bitki türü olan zufa fidesinin toprakla buluştuğu alan bitkinin çiçek açmasıyla birlikte kampüste görsel bir şölen oluşturacak. Ayrıca bu bitkilerin üniversitede yürütülen laboratuvar çalışmalarında da kullanılması planlanıyor.

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