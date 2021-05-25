Örnek dayanışmaya Başkan Bozkurt’tan teşekkür plaketi

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Ramazan ayında ilçede iftar yemeği dağıtımına katkılarından dolayı muhtarlara teşekkür plaketi verdi.

Eskişehir'de İnönü ilçesi geçtiğimiz Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ve yemek yapamayan aile ve kişiler için gerçekleştirdiği evlere iftar yemeği dağıtımı organizasyonunda büyük bir dayanışma örneği sergiledi. İnönü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iftar yemeği dağıtımında muhtarlar da büyük destek verdi. İnönü Belediyesi tarafından ilçede İsmetpaşa, Çarşı, Yenice, Orta ve Oklubalı Mahallelerinde Ramazan ayı boyunca 121 aileden oluşan toplamda 5 bin 820 kişiye ulaştırılan iftar yemeği organizasyonunda göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Mustafa Gökdağ’a, Çarşı Mahalle Muhtarı Hayrettin Arabacıoğlu’na, Yenice Mahalle Muhtarı Halil Kasap’a, Oklubalı Mahalle Muhtarı Recep Ekincioğlu’na, Orta Mahalle Muhtarı Mehmet Taştan’a ve iftar yemeklerinin hazırlanmasını sağlayan ilçe ustalarından lokantacı Osman Erbaş’a İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt teşekkür ederek plaket takdim etti.

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