Emel Tokkal’ın kızının katil zanlısına öfkesi Karar duruşması sonrası adliye çıkışında konuşan Beyzanur Kayaalp: “Hak ettiğinden çok daha iyi bir yere gidiyor”

Eskişehir’de Tokkal ailesinin katili Mehmet Şerif Boğa’nın yargılandığı karar duruşmanın çıkışında konuşan Emel Tokkal’ın kızı Beyza Nur Kayaalp, “Bence çok şanslı birisi. Hak ettiğinden çok daha iyi bir yere gidiyor. Başka bir şey söylemek istemiyorum” dedi.

Eskişehir’de İlkayEmel Tokkal çifti ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk’u öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mehmet Şerif Boğa (29), ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve İlkayEmel Tokkal çiftini ‘kasten öldürme’ suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasının çıkışında, duyduğu öfkeyi dile getiren Emel Tokkal’ın ilk eşinden olan kızı Beyzanur Kayaalp, “Bence çok şanslı birisi. Hak ettiğinden çok daha iyi bir yere gidiyor. Başka bir şey söylemek istemiyorum” dedi.

Öfkeli evlat konuşmasının ardından adliyeden uzaklaştı.

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