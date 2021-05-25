TCDD otla mücadele kapsamında ilaçlama yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), KonyaAfyonkarahisarKütahyaEskişehirBalıkesir ile AfyonkarahisarBurdurIsparta gar sahaları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını açıkladı.

TCDD tarafından yapılan açıklamada 24 Mayıs 2021 2 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak olan ilaçlamada kullanılacak ilaçların, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmakta olduğu ve belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresindeki vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı. Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamalarının önemli olduğunun altı çizildi.

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