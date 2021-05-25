Denizkurdu tatbikatına hazırlanan onbaşı, kalbine yenilerek şehit düştü

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ESKİŞEHİR, (DHA)İSTANBUL Kuzey Deniz Saha Komutanlığı´nda görevli sözleşmeli İkmal Onbaşı Caner Ülüğ (27), Denizdurdu 21 tatbikatı seyir hazırlıkları sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederek şehit oldu. Eskişehirli olan Ülüğ´ün ailesine acı haber verilirken, cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.

İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı´nda görevli sözleşmeli İkmal Onbaşı Caner Ülüğ, tatbikat hazırlığı yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber Tepebaşı ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde oturan ailesine verildi. Görevi başında şehit olan Ülüğ´ün baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Şehit sözleşmeli İkmal Onbaşı Caner Ülüğ´ün cenazesinin İstanbul GATA´da yapılacak törenin ardından Eskişehir 1. Hava Jet Üs Komutanlığı havaalanına, oradan da cenaze namazının kılınacağı Reşadiye Camii´ne getireceği öğrenildi. Ülüğ, ikindi namazının ardından Hava Şehitliği´nde toprağa verilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)-

2021-05-25 23:55:21



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