FETÖ’den hükümlü firari eski polis memuru yakalandı

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Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekİpleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Selma S.’nin yakalanması için operasyon düzenledi. Eski polis memuru olduğu öğrenilen hükümlü polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalandı. Hükümlü Selma S., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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