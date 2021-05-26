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Tarla ortasında oluşan dev obruk köylüleri tedirgin ediyor Çevrede meydana gelen çukurların sayısı her geçen gün artıyor Yeniköy mahallesi sakini Eşref Göç: “Çocuklarımızın obruğa düşme tehlikesi var”

İHA

Tarla ortasında oluşan dev obruk köylüleri tedirgin ediyor Çevrede meydana gelen çukurların sayısı her geçen gün artıyor Yeniköy mahallesi sakini Eşref Göç: “Çocuklarımızın obruğa düşme tehlikesi var”

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Yeniköy mahallesinde bulunan tarlada oluşan dev obruk, mahallede yaşayan vatandaşları endişelendiriyor.
Sivrihisar ilçesine bağlı Yeniköy mahallesi Kaldırım Merası mevkiinde oluşan dev çukur, mahallede yaşayan köylüleri tedirgin ediyor. Geçtiğimiz yıllarda çevrede bulunan diğer tarım arazilerinde de görülmeye başlayan dev obrukların sayısı her geçen gün artıyor. Duyarsız vatandaşlar tarafından açılan su kuyuları ve yanlış su tüketimi sonucunda oluştuğu iddia edilen dev çukurlar mahallelileri endişelendiriyor. Göçüklerin oluşması sonucunda tarım arazileri büyük zarar görüyor. Yeniköy mahallesinde meydana gelen ve 30 metre derinlik ile 25 metre çapına sahip olan obruk, drone ile havadan görüntülendi. Hayvanlarını otlatmak için tarlaları kullanmak zorunda kalan veya tarım arazilerinde çalışan köylüler, çevrede çocukların da gezmesine dikkat çekerek, güvenliğin sağlanması konusunda yetkililerden yardım bekliyor.

“Hayvanlarımızın obruğa düşmemesi için önlem bekliyoruz”
Yeniköy mahallesinde yaşayan Eşref Göç, obruğun her geçen gün derinleştiğine dikkat çekiyor. İnsan ve hayvanların dev çukura düşme tehlikesi olduğunu vurgulayan Göç, “Burada büyük bir obruk oluştu. Burası Kaldırım Merası mevkii olarak geçiyor. İlk başta küçüktü ama sonradan çapı ve derinliği büyümeye başladı. Buraya bir önlem alınmasını istiyoruz. Çocuklarımızın düşme tehlikesi vardır. Devletimizin önlem almasını istiyoruz. Biz aynı zamanda da sulu tarımla uğraşıyoruz. Hayvanlarımızın obruğa düşmemesi için önlem bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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