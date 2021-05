(ÖZEL) Mevsim geçişlerinde periyodik araç bakımına dikkat Kış aylarında oluşan hasar yaz başlangıcında tespit edilirse hem aracın yolda kalma riski azalır hem de sürücünün cebinden daha az para çıkar Zamanında ve düzenli bakım araç ömrünü uzatır

Mevsim geçişlerinde aracın yürüyen aksamına yapılan periyodik bakımlar büyük hasarların önüne geçerken aracın ömrünü uzatıyor.

Kış aylarının ardından ısınan havalarla birlikte araçları mevsimsel bakımlarının yapılması önem arz ediyor. Kış aylarında soğuk havaya maruz kalan araçların genel olarak yapılan periyodik bakımları, ileriye dönük önemli faydalar sağlayabiliyor. Kış aylarında oluşan hasar başlangıcının tespit edilmemesi durumunda büyüyen sorunlar aracın yolda kalmasına kadar gidebilen mağduriyetler oluşturabiliyor. Periyodik bakımlarla tespit edilen hasar başlangıçları hem sürücünün cebinden daha az para çıkmasına neden oluyor, hem de araç motorunun ömrünü uzatıyor.



Yürüyen aksamın komple kontrolü

Yapılan bakımlar hakkında konuşan 9 yıllık motor ustası Hasan Aktaş, ufak dokunuşların ne kadar ucuz ve ne kadar faydalı olduğu noktasında bilgi verdi. Yapılacak bakımların aracın yürüyen aksamının komple kontrol edildiği ve bakımın detaylarını anlatan Hasan Aktaş, “Periyodik bakım filtrelerini kontrol ederiz; yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, yakıt filtresi. Sonra 4 tekerin fren kontrolü yaparız, ön takımı kontrolü yapılır. Aracın duman salınımına bakılır. Enjektörlerde her hangi bir sıkıntı olup olmadığına bakılır, trigel kayışının ömrünü bitirip bitirmediğine bakarız. Bunların hepsine detaylı ve en güzel bir biçimde bakıp araç sahibine detaylı bilgi veririz, akabinde de sorunlu noktalara müdahale ediyoruz” diye konuşarak bakımların nasıl gerçekleştiğini anlattı.



“Kesinlikle araçların yaz bakımları yapılmalı”

Periyodik bakımların araç ömrü için öneminden bahseden Hasan Aktaş, bakımların yapılmadığı takdirde aracın performansın olumsuz yönde etkileneceğini anlattı. Motor ustası Aktaş, araç sahiplerine bakım yaptırmalarını şiddetle tavsiye etti. Hasan Aktaş, “Örneğin hava filtresi değişmez ise motorun ömrünü azaltır. Temiz çalışmayan filtre, turbo ve pistonlara zarar verir. Çünkü havayı düzgün çekmediği için motor zayıf kalır, performans düşüyor, sürtünme artar. Yani yaz bakımında öncelik filtreler, araç aksamları içinde önemli parçalar. Kesinlikle araçların yaz bakımları yapılmalı. Yağına, suyuna, balatalarına, trigel kayışına, baskı balatasına her hangi bir sorun çıkmadan kontrol etmek her zaman iyidir. Çünkü hem masraf azalır hem de yolda beklenmedik tatsız sürprizlerin önüne geçilir” ifadelerini kullanarak durumun önemine dikkat çekti.

