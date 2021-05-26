Anadolu Üniversitesi Kırım Türklerini unutmadı

Anadolu Üniversitesi, 18 Mayıs 1944 tarihinde 1500 yıllık tarihî vatanlarından topyekûn Ural Dağları, Sibirya ve Orta Asya'ya sürgün edilmelerinin 77. yılında Kırım Türklerini unutmadı.

Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM), Zoom üzerinden çevrim içi olarak “Kırım Türkleri ve Sürgün” adlı bir panel düzenleyerek, Kırım Türklerinin sürgününe dikkat çekti. Yöneticiliğini TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat’ın yaptığı panelde, Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay, Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erşahin Ahmet Ayhün ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Filiz Tutku Aydın konuşmacı olarak yer aldı.



Polat: “Kırım Türklerine yaşatılanları unutmadık, unutturmayacağız”

Panelde TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat, yaptığı açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Anadolu Üniversitesi olarak TÜDAM bünyesinde ‘Kırım Türkleri ve Sürgün’ adlı bu paneli düzenleyerek, Kırım Türklerinin sürgününe dikkat çekmek, yaşanılanları unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı ifade etmek istedik. Çünkü inanıyoruz ki, gençlerimiz geçmişini iyi öğrenir, ecdadının çektiği sıkıntılardan haberdar olurlarsa millet bilinci gelişir, ünsiyet duygusu artar; vatanın, bayrağın, bağımsızlığın ve devletin değerini daha iyi takdir ederler. Böylece karşılaştıkları bir zorlukta hemen ümitsizliğe kapılmaz, kendilerinde bir öz güven bulur ve geleceğe daha güvenle yürürler”.

Karatay: “Kırım sürgünü Çarlık Rusyası’ndan beri sürdürülen Kırım’ı Türksüzleştirme siyasetinin en vahşi son halkasıdır”

18 Mayıs 1944’te gerçekleştirilen insanlık tarihinin dehşetli insanlık suçlarından biri olan 18 Mayıs 1944 Kırım sürgünü Çarlık Rusyası’ndan beri sürdürülen Kırım’ı Türksüzleştirme siyasetinin en vahşi son halkasıdır.” diyerek konuşmasına başlayan Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay, Kırım Tatarlarının sürgün edilişinin siyasi boyutlarını katılımcılara aktardı.



Ayhün: “Kırım Türklerinin tarihinden alınacak çok dersler vardır”

Dr. Erşahin Ahmet Ayhün,“Tarihte Kırım ve Kırım Türkleri” adlı sunumunda ise Kırım’da Türklerin varlığının M.Ö. III. yüzyıla kadar dayandığını ve Kırım Türklerinin tarihinden alınacak çok ders olduğu anlatarak, Kırım Türk tarihi ve Kırım Türklerinin yaşadığı gerçekler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Dr. Filiz Tutku Aydın da, Rusya’nın Kırım’ı işgali ve sonrası Kırım Tatarları hakkında bilgiler verdi

Panelin son konuşmacısı olan Dr. Filiz Tutku Aydın ise konuşmasında Rusya’nın 27 Şubat 2014 tarihinde Kırım’ın işgalinin sebepleri, işgal sürecinin nasıl gerçekleştiği, işgal sonucu Rusya’nın Kırım’ı yeniden sömürgeleştirme sürecindeki politikası, Kırım Tatarları ve Ukraynalılara yönelik gerçekleşen insan hakları ihlalleri, Ukrayna’nın tepkisi ve Türkiye’nin Kırım siyaseti ve uluslararası örgütlerin aldıkları önlemlere değindi.

Yoğun ilgi gösterilen ve katılımcıların sorularının da cevaplandığı panel, Prof. Dr. Kemal Polat’ın panelistlere ve tüm katılımcılara teşekkür etmesinin ardından sona erdi. İlgi duyan herkes, Anadolu Üniversitesi YouTube kanalı üzerinden de panele erişim sağlayabiliyor.

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