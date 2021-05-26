Kendiliğinden hareket eden kamyonet uçurumdan aşağı yuvarlandı

Hindistan'ın kabusuydu Rusya'ya da sıçradı! Türkiye için risk ne?

Günyüzü ilçesinde, park halindeyken kendiliğinden hareket eden kamyonet 60 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı.

İlçenin Kayakent mahallesinde Ö.Y.’a ait 06 BER 76 plakalı canlı hayvan yükleme aracı, tavuk çiftliğinde yükleme için sıra beklediği sırada, el freni çekili ve vites takılı olduğu halde birden hareket etmeye başladı. Bayır aşağı hareket etmeye başlayan araç fark edildiğinde çoktan hızlanmaya başlamıştı. Sahibinin koşarak ulaşmaya çalıştığı, ancak yetişemediği araç, 60 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Araçta büyük hasar oluşurken, içinde kimse bulunmadığı için ölen veya yaralanan olmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.