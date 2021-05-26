Mevsimlik tarım işçilerine koronavirüs aşısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mevsimlik tarım işçilerine koronavirüs aşısı

DHA

Mevsimlik tarım işçilerine koronavirüs aşısı


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa´dan gelen ve kırsal Sevinç Mahallesi´nde tarlalarda çalışan 55 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar çadırlarında aşılandı.
Şanlıurfa´dan bir süre önce mevsimlik işçi olarak Eskişehir´e gelen, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 300 kişi, 1300 nüfuslu kırsal Sevinç Mahallesi´nde boş araziye çadırlarını kurdu. Bölgede ayçiçek, şeker pancarı, buğday ve domates tarlalarında çalışan işçilere Sağlık Bakanlığı´nca koronavirüse karşı aşı hakkı tanındı. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından 55 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan işçileri tespit ederek aşılama çalışmalarına başladı.
Sevinç Mahallesi´ndeki çadır bölgesine giden ekipler, işçilerin kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra aşılamaya başladı. İl Sağlık Müdürlüğü´nde görevli Dr. Anıl Kıvan Gökçe, önceliğin yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan işçilerde olduğunu ifade ederek, "Bugün Şanlıurfa'dan gelen tarım işçilerinin aşılanması için buradayız. Ülkenin her yerinde bu aşılamalar gerçekleştiriyor. Biz aşılamamızı gerçekleştirdik. Öncelikle yaş gurubu, daha sonra troid, koah, astım, şeker, diyabet gibi kronik rahatsızlığı olanları aşıladık. Aşıları olmak zorundayız. En önemli silahımız aşılar. Yaklaşık 20-30 kişi aşılandı, aşılama devam edecek. Önceliğimiz yine yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar olacak" dedi.
Aşı uygulanan mevsimlik tarım işçilerden Ali Erten (55), ekiplerin çadırlarına kadar gelip aşı yapmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Aşımı oldum, şu anda hiçbir sıkıntım yok. Doktorlarımız çadırlarımıza kadar geldi, çok memnun olduk" dedi. Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin Sevinç Mahallesi´ndeki işçilerin ardından diğer bölgelerde kalan mevsimlik işçileri de belirlenen program dahilinde aşılayacağı belirtildi.
KARANTİNA SÜRELERİ BİTTİ
Öte yandan aynı bölgede koronavirüse yakalanarak çadırlarında karantinaya alınan 8 kişilik ailenin karantina süreleri doldu. Kaldıkları çadırın çevresindeki güvenlik şeritleri kaldırılırken, mevsimlik tarım işçisi ailenin sağlık durumlarının da iyi olduğu kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2021-05-26 12:14:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya´da vaka oranı düştü
YEREL HABERLER Eskişehir, Bilecik ve Kütahya´da vaka oranı düştü
Kendiliğinden hareket eden kamyonet uçurumdan aşağı yuvarlandı
YEREL HABERLER Kendiliğinden hareket eden kamyonet uçurumdan aşağı ...
Hastanın rahminden 38 miyom çıktı Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Anıl Kulaksız: “Hastamız genel anestezi altında 2,5 saat süren bir operasyon ile miyomlarından kurtuldu” “Çok nadir kanser olarak görülen miyomun oluşmasında hormonal ve genetik faktörler etkilidir”
YEREL HABERLER Hastanın rahminden 38 miyom çıktı Eskişehir Özel Ümit ...
Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarına iş başı eğitim
YEREL HABERLER Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarına iş başı eğitim
Anadolu Üniversitesi Kırım Türklerini unutmadı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Kırım Türklerini unutmadı
Eskişehir patentte Türkiye’nin ilk sıralarında
YEREL HABERLER Eskişehir patentte Türkiye’nin ilk sıralarında
İnönü Belediyesi GSK sporcuları Milli Takım seçmelerinde
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi GSK sporcuları Milli Takım ...
Tarımın bel kemiği işçiler çadırlarında aşılandı Şanlıurfa’dan Eskişehir’e gelen mevsimlik işçiler çadırlarında Korona virüse karşı aşılandı Mevsimlik işçi Ali Yeşil: “Devletimizden Allah razı olsun” Görevli Dr. Anıl Kıvanç Gökçe: “Öncelikle yaş gurubu, daha sonra kronik rahatsızlığı olanları aşıladık”
YEREL HABERLER Tarımın bel kemiği işçiler çadırlarında ...
Kısıtlama saatlerinde kaybolan çocuk kentten 10 kilometre uzakta bulundu Ceza vermeyeceğini anons edince saklandığı yerden çıkıp polisin yanına geldi Bisikletiyle gezerken kaybolan çocuk ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Kısıtlama saatlerinde kaybolan çocuk kentten 10 ...
(ÖZEL) Mevsim geçişlerinde periyodik araç bakımına dikkat Kış aylarında oluşan hasar yaz başlangıcında tespit edilirse hem aracın yolda kalma riski azalır hem de sürücünün cebinden daha az para çıkar Zamanında ve düzenli bakım araç ömrünü uzatır
YEREL HABERLER (ÖZEL) Mevsim geçişlerinde periyodik araç bakımına ...
Tarla ortasında oluşan dev obruk köylüleri tedirgin ediyor Çevrede meydana gelen çukurların sayısı her geçen gün artıyor Yeniköy mahallesi sakini Eşref Göç: “Çocuklarımızın obruğa düşme tehlikesi var”
YEREL HABERLER Tarla ortasında oluşan dev obruk köylüleri tedirgin ...
FETÖ’den hükümlü firari eski polis memuru yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ’den hükümlü firari eski polis memuru yakalandı
Denizkurdu tatbikatına hazırlanan onbaşı, kalbine yenilerek şehit düştü
YEREL HABERLER Denizkurdu tatbikatına hazırlanan onbaşı, kalbine ...
Görevi başında kalp krizi geçiren onbaşı şehit oldu Eskişehir’e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Görevi başında kalp krizi geçiren onbaşı şehit ...
İTÜ Mezunlar Derneği'nden Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak’a ziyareti
YEREL HABERLER İTÜ Mezunlar Derneği'nden Rektör Prof. Dr. Kemal ...
TCDD otla mücadele kapsamında ilaçlama yapacak
YEREL HABERLER TCDD otla mücadele kapsamında ilaçlama yapacak
Yunusemrespor Kulübünden Yunus Emre türbesine ziyaret
YEREL HABERLER Yunusemrespor Kulübünden Yunus Emre türbesine ziyaret
Eskişehir'de özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren 6 şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'de özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren ...
Tokkal ailesi cinayeti sanığına 1'i ağırlaştırılmış 3 kez müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Tokkal ailesi cinayeti sanığına 1'i ağırlaştırılmış 3 ...
Yasadışı kenevir yetiştiricilerine yönelik operasyon 12 adrese baskın yapıldı, 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Yasadışı kenevir yetiştiricilerine yönelik ...
Nişanlısını boğazını keserek öldüren Zehra'ya müebbet ve 7 yıl hapis
YEREL HABERLER Nişanlısını boğazını keserek öldüren Zehra'ya müebbet ...
Emel Tokkal’ın kızının katil zanlısına öfkesi Karar duruşması sonrası adliye çıkışında konuşan Beyzanur Kayaalp: “Hak ettiğinden çok daha iyi bir yere gidiyor”
YEREL HABERLER Emel Tokkal’ın kızının katil zanlısına öfkesi Karar ...
Örnek dayanışmaya Başkan Bozkurt’tan teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Örnek dayanışmaya Başkan Bozkurt’tan teşekkür plaketi
Eskişehirspor vefat eden taraftarını unutmadı
YEREL HABERLER Eskişehirspor vefat eden taraftarını unutmadı