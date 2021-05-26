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Hipertansiyona karşı dikkatli olun Uzmanı hipertansiyona karşı yapılması gerekenleri anlattı

İHA

Hipertansiyona karşı dikkatli olun Uzmanı hipertansiyona karşı yapılması gerekenleri anlattı

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, hipertansiyon (yüksek tansiyon) hakkında bilgi verdi.
Tansiyonu tanımlayan Uzm. Dr. Hasan Levent , hipertansiyonun yüksek tansiyon olarak da bilindiğini ifade etti. Levent, tansiyonun ise kalp tarafından vücuda pompalanan kanın damar duvarına yaptığı basınç olduğunu kaydetti. Levent, "Kalp hızınız ve damar direnciniz tansiyonun derecesini belirler. Kalp hızı arttıkça ve damar direnci arttıkça tansiyonunuz o kadar yüksek olur. İki değeri vardır, büyük (sistolik ) tansiyon kalbiniz attığında damardaki basıncı gösterir. Küçük (diyastolik) tansiyon ise kalbiniz dinlendiğinde damardaki basıncı gösterir. Birçok faktör hipertansiyon riskini arttırır Hipertansiyonu arttıran risk faktörlerin ise fazla kilolu veya şişman olmak. Yaşlandıkça risk artar, Ailede hipertansiyon öyküsü varsa risk artar. Hareketsiz yaşam tarzı ile birlikte erkeklerde risk daha yüksektir fakat kadınlar menopoza girdikten sonra risk altındadır. Sigara ve alkol kullanmak, yüksek düzeyde stres, tansiyonda artışa neden olabilir. Yüksek kolesterol, diyetinizde çok fazla tuz olması ve diyetinizde çok az potasyum olması hipertansiyon riskini arttırmaktadır” dedi.

‘‘Sağlıklı yaşam tarzı ile hipertansiyon riskini azaltın’’
“Tehlikeli bir hastalık olmasına rağmen hipertansiyon kolaylıkla tanı konabilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır” diyen Uzm. Dr. Hasan Levent hipertansiyonda tanı ve tedaviyi şu şekilde açıkladı:
“Tansiyon sağ koldan tansiyon aleti ile ölçülür. Tansiyon 100/60 ile 120/80 arası ise normal, 130/80 ve üzeri ise hipertansiyon, 180/120 ve üzerinde ise hipertansif yani kriz gerçekleşir. Bu durum acil tedavi gerektiren bir durumdur. Hipertansiyon tedavisinde sağlıklı yaşam tarzı 1. basamak tedavisidir. Sağlıklı yaşam tarzının yeterli olmadığı durumlarda doktorunuz, 2. basamak tedavisi olarak tansiyon düşürücü ilaçlar reçete edecektir . Sağlıklı yaşam tarzı, hipertansiyonu ve bununla ilişkili kalp krizi, felç, kalp yetmezliği gibi komplikasyonları önlemede yardımcı olması bakımından çok önemlidir” diye konuştu.

‘‘Yüksek tansiyon hastalarına uzmanından öneriler’’
Hipertansiyon riskine karşı tavsiyelerde bulunan Uzm. Dr. Hasan Levent açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Sağlıklı beslenerek, çok çeşitli besleyici, vitamin ve mineralden zengin yiyecekler tüketin. Yağ, şeker ve tuz oranı yüksek yiyecekleri azaltın. Sağlıklı kiloda olun. Düzenli egzersizler yapın. Haftada 5 gün 30 ar dakika egzersiz (yürüyüş, hafif koşu, bisiklete binme, yüzme) yapılabilir. Stresi azaltmak, mutluluk ve üzüntülerinizi paylaşmak, meditasyon, yoga, hobi edinmek hipertansiyon riskini azaltmaktadır. Günde 810 su bardağı su tüketilmelidir. Sigara ve alkollü içeceklerden kaçınılmalıdır.’’

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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