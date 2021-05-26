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Şehit Onbaşı Caner Ülüğ gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı Oğlunun tabutuna sarılan anne Mualla Ülüğ; “Beni bıraktın gittin yavrum, senin yokluğuna nasıl dayanırım"

İHA

Şehit Onbaşı Caner Ülüğ gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı Oğlunun tabutuna sarılan anne Mualla Ülüğ; “Beni bıraktın gittin yavrum, senin yokluğuna nasıl dayanırım"

İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nda görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Eskişehirli Şehit İkmal Onbaşı Caner Ülüğ, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Mahmure Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan, 27 yaşındaki Şehit İkmal Onbaşı Caner Ülüğ, İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nda tatbikat hazırlığı sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle geçtiğimiz gün şehit olmuştu. Şehit Caner Ülüğ, bugün İstanbul GATA'da yapılan törenin ardından memleketi Eskişehir'de silah arkadaşlarının omzunda uğurlandı. Eskişehir 1. Hava Jet Üs Komutanlığı Havaalanı’nda törenle karşılanan şehidin cenazesi daha sonra Reşadiye Camii’ne getirildi. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Eskişehir Hava Şehitliği’ne defnedildi.
Reşadiye Camii’nde kılınan cenaze namazına şehidin, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti Milletvekili Harun Karacan, Garnizon Komutanı Vekili Tümgeneral İsmail Günaydın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümamiral Nihat Baran, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve diğer yetkililer katıldı.
Bekâr ve 3 erkek kardeşten ortancası olan Ülüğ’nün cenaze töreninde güçlükle ayakta durabilen annesi Mualla Ülüğ, oğlunun tabutuna sarılarak "Beni bıraktın gittin yavrum, senin yokluğuna nasıl dayanırım. Ben seni dört gözle bekliyordum. İki ay sonra ayaklarınla gelecektin oğlum. Mekânın cennet olsun yavrum" diyerek ağladı.

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