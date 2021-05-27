(ÖZEL) Telefon hayali kurarken elinde Türkçe sözlük buldu Telefon sipariş verdi, Türkçe sözlük geldi Dolandırıldığı yetmedi üstüne hakarete uğradı Rabia Yılmaz: "Gönderdiğim paranın onlar için çerez parası olduğunu ve daha büyük rakamlarla uğraştıklarını söylediler"

Eskişehir’de ikinci el ürünlerin satıldığı internet sitesinden telefon sipariş veren genç kadın, beklediği kargodan telefon yerine Türkçe sözlük çıkınca hayatının şokunu yaşadı.

Cep telefon satın almak için internetten araştırma yapmaya başlayan 21 yaşındaki Rabia Yılmaz, ikinci el ürün satan internet sitesinden uygun fiyatlı bir telefon buldu. İlan sahibiyle irtibata geçen Yılmaz, fiyat konusunda satıcıyla anlaştı. Genç kadın, satıcının kendisine kimlik fotoğrafını ve banka hesap bilgilerini atmasının ardından 300 lira kaparo gönderdi. Daha sonra kargoya verilen ürünü bekleyen Rabia Yılmaz, kargosu eline ulaştığında kutunun içinden telefon yerine Türkçe sözlük çıktığını gördü. Dolandırıldığını anlayan Yılmaz, telefon sipariş ettiği kadınla tekrar iletişime geçti. Telefon görüşmesinde şahsın hakaretleri ve dalga geçen konuşmalarıyla karşılaşan genç kadın adeta ikinci şokunu yaşadı. Olayın ardından talihsiz genç, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliğine giderek suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



"Güvenmem açısından bana kimlik bilgilerini gönderdi"

Hayatında ilk defa böyle bir dolandırıcılıkla karşılaştığını dile getiren Rabia Yılmaz, “İnternet üzerinden ikinci el telefon satışı yapan bir uygulamadan telefon sipariş verdim. Şahsa kendi iletişim bilgilerimi verdim. Şahıs bana Whatsapp üzerinden ulaştı. Telefonun videolarını, fotoğraflarını ve faturalarını bana attı. Ben telefonu beğendim. Bir meblağda anlaştık. Ona güvenmem açısından bana kimlik ve IBAN bilgilerini kanıt olarak gönderdi. Sonra şahsın kardeşi telefonu Mersin Tarsus’tan göndereceğini belirtti. Ben de güvenmek açısından 'kargoya gittiğinde görüntülü arayım ve telefonu göreyim' dedim. Şahıs da bana 'güvenlikler izin vermiyor' deyip kargonun fotoğrafını ve dekontunu gönderdi. Benden bir meblağ talep etti. Ben de 300 lira kaparo gönderdim. Geri kalan parayı da kargomu aldıktan sonra göndereceğimi söyledim” dedi.



"Bana hakaretlerde bulunup küfür ettiler"

Kargosunu aldıktan sonra iletişime geçtiği dolandırıcıların alaycı konuşmalarıyla karşılaştığını ifade eden Rabia Yılmaz, şunları aktardı:

“19 Mayıs tarihinde kargom elime ulaştı. Ama kargomu açtığımda içinden ne yazık ki telefon yerine Türkçe sözlük çıktı. Büyük bir şok geçirip Whatsapp üzerinden iletişime geçtim. Numaralarını aradım ama kullanılmamaktaydı. Şahıs bana ikinci bir numara vermişti. O numarayı sürekli aradığımda hattım meşgule düşüyordu. Sonra telefonum açıldı ve kahkahalarla bana güldüler. Ben dolandırıldığımı söylediğim halde güldüler. Bana hakaretlerde bulunup küfür ettiler. Ayrıca kendi yaptıkları suçu da kabul ettiler. Mesajlarımda da bunlar duruyor. Gönderdiğim paranın onlar için çerez parası olduğunu ve daha büyük rakamlarla uğraştıklarını söylediler. Bunları delil olarak karakola sundum. Hem dolandırıcılık hem de hakaret davalarımı açtım. Bir an önce yakalanmalarını ve cezalarının yerine getirilmesini talep ediyorum.”

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