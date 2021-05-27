Üniversite öğrencilerinden çocukları ilgilendiren proje

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören dört öğrenci, çocuklarda artan obeziteye karşı proje hazırladı.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğrencilerinden Ufuk Kabak, Yüsra Arıcan, Melike Omaç ve Furkan Yaşar farklı bir projeye imza attı. SaBe adını verdikleri çevrim içi proje ile çocukların beslenmesi üstünde çalışma yapan öğrenciler, sosyal medyadan yaptıkları toplantılar sayesinde ebeveynlere ulaşıyor. Çocukların beslenmesi ve gelişimi ile ilgili önemli ipuçları paylaşılıyor. SaBe Söyleşleri adı altında Stj. Diyetisyen Meryem Hafızoğlu ve Diyetisyen Aydan Aydoğan ile gerçekleştirilen çevrim içi etkinlikler, ebeveynlerin sağlıklı beslenme hakkında bilinçlenmelerini ve sorularına cevap bulmalarını sağlıyor.

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