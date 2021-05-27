Çevre yolundaki trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

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Eskişehir’de panelvan bir aracın çarptığı yaya, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir ile Ankara arasındaki Çevre yolunda gerçekleşti. Orta refüjden yola fırladığı öğrenilen Tolga Fatih Atal’a, Ankara istikametine gitmekte olan 34 DLV 352 plakalı panelvan araç sol ön kısımdan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan 32 yaşındaki Tolga Fatih Atal, kaza yerine gelen 112 Acil ekiplerince Osmangazi Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hastanedeki yaşam savaşının devam ettiği öğrenildi.

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