Prof. Dr. Bilge: Aşı olmayı kabul etmeyenler, kurallara daha çok dikkat etmeli



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, koronavirüse karşı aşı olmayı kabul etmeyenlerin bireysel özgürlüklerini kullanmadıklarını ve kamu sağlığını tehdit ettiklerini belirtti. Bilge, "Tüm bilgilendirmelere rağmen aşı olmayı reddedenler, çevresinin ve halkın sağlığını korumak adına kişisel koruyucu önlemlere, temizlik, maske, mesafeye daha çok dikkat etmelidir" dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların koronavirüs aşılarına karşı yanlış bilgiler içerdiğini söyledi. Aşıların doğurganlığı etkileyebileceğine dair biyolojik olarak tespit edilmiş herhangi bir risk olmadığını kaydeden Bilge, "İnternette ve sosyal medya platformlarında dolaşan olumsuz söylentiler, örneğin; yeni aşıların hiçbir kanıt olmamasına rağmen doğurganlığı etkileyebileceğinin iddia edilmesi, aşı reddinin temel sebeplerindendir. Daha da önemlisi, Covid-19 aşılarının doğurganlığı etkileyebileceğine dair biyolojik tespit edilmiş herhangi bir olasılık da yoktur. Yüksek aşılama oranları toplum bağışıklığı denen bir olguyu ortaya çıkarır ki bu da artık o hastalığın salgın olmadığı, sadece az sayıda vakanın görülebildiği bir durumdur. Bu nedenle aşılama gerçekte bireysel değil toplumsal bir hizmettir. Aşı olmayı reddetmek, bireysel özgürlük değil kamu sağlığını tehdit eden bir davranıştır" diye konuştu.

Koronavirüs salgınında aşı olmayı kabul etmeyenlerin, temizlik, maske ve mesafe kurallarına daha çok dikkat etmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Bilge, "Aşılanma, hem insanları Covid-19 enfeksiyonun ölüm dahil ciddi etkilerinden korurken, virüsün yayılmasını da azaltacağından toplumu da korumak açısından önemlidir. Virüsün yayılım hızı arttıkça mutasyona uğrama kabiliyeti de artacağından aşılama salgından kurtulmanın tek anahtarı olarak görülmelidir. Tüm bilgilendirmelere rağmen aşı olmayı reddedenler, çevresinin ve halkın sağlığını korumak adına kişisel koruyucu önlemlere temizlik, maske, mesafe daha çok dikkat etmelidir" dedi. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir

2021-05-27 11:55:48



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