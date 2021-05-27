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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir hafta bitmeyen şarjlı cep telefonları halen tercih ediliyor

İHA

Bir hafta bitmeyen şarjlı cep telefonları halen tercih ediliyor

Akıllı cep telefonların popüler olduğu günümüzde, dayanıklı ve kolay kullanımı olan tuşlu cep telefonları ise özellikle yaşlı vatandaşlar tarafından tercih ediyor.
2007 yılı itibariyle piyasaya sürülen akıllı telefonlar, tuşlu telefonların yerini aldı. Akıllı cep telefonları barındırdığı internet ve diğer imkânlarından dolayı tuşlu telefonları kısa sürede unutturdu. Günümüzde üretimi nerdeyse duran ve artık çoğunlukla ikinci el satışı yapılan tuşlu telefonlar, internete ihtiyaç duymayan ve şarjının uzun süre bitmemesini isteyen kullanıcılar tarafından tercih ediliyor.
Eskişehir’de yaklaşık 20 yıldır cep telefonu satışı ve tamiri yapan Ahmet Metin Okuyucu, tuşlu telefonların artık eskisi kadar tercih edilmediğini, fakat bazı vatandaşların hala severek kullandığını aktardı. Özellikle askere giden vatandaşların bu telefonları satın aldığının altını çizen Okuyucu, “Tuşlu telefonlara talep, 2007 yılında piyasa sürülmeye başlanan akıllı telefonlardan sonra düşmeye başladı. Eskiden herkesin sahip olmak istediği telefonların artık yüzüne kimse bakmıyor. Tabii bu çok normal çünkü akıllı telefonlarla her işimizi rahatlıkla görebiliyoruz. Ama tuşlu telefon satışlarımız hala bitmedi. Ayda ortalama 20 tane tuşlu telefon satıyoruz. Bu satışlarda en büyük etkenler, 1 hafta pilinin bitmemesi, dayanıklı olması ve kolay kullanımı. Bu cep telefonları genellikle yaşlı veya asker müşterilerimiz tarafından tercih etmekte” diye konuştu.

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