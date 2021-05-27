Eskişehirspor, seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor

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ESKİŞEHİR,(DHA)Misli.com 2´nci Lig'e düşen Eskişehirspor´da yönetim, 4 Haziran Cuma günü seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını açıkladı.

Eskişehirspor, mali genel kurul ve seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olağan Mali Genel Kurul Toplantısının, 04.06.2021 Cuma günü saat 14.30´da, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantısının ise aynı gün saat 16.30´da Hasan Polatkan Kültür Merkezi´nde yapılmasına, ilk toplantıda yasal çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci toplantının 11 Haziran Cuma günü aynı adreste yasal çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir." DHA-Spor Türkiye-Eskişehir

2021-05-27 13:01:34



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