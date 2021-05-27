'Kurtuluşa Giden Yol 19 Mayıs' yarışmasının sonuçları belli oldu

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile deneme yarışması düzenledi. Kurtuluşa Giden Yol 19 Mayıs temasıyla gerçekleştirilen deneme yarışmasının sonucu belli oldu.

Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Gençlik Merkezi’nin düzenlediği ve 1530 yaş arası tüm vatandaşların katılabildiği deneme yarışmasında “Geleceğe Sığan Bir Dün: 19 Mayıs 1919” adlı denemesi ile Yusuf Gülenç birinci seçildi. Yarışmada birinci seçilen Yusuf Gülenç’e Dünya Klasikleri Kitap Seti hediye edilecek. Yarışmaya katılan herkese ise Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk verilecek. Hediyelerini almak isteyen katılımcıların ise @opgenclikadalar instagram hesabı ile dm üzerinden iletişime geçmeleri istendi.

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