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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir duruş bozukluğu olan boyun düzleşmesine dikkat

İHA

Bir duruş bozukluğu olan boyun düzleşmesine dikkat

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, evde kaldığı süreçte en sık karşılaştığı duruş bozukluğu olan boyun düzleşmesi hakkında bilgi verdi.
Duruş bozukluklarının ilk sinyalinin ağrı olarak ortaya çıktığına dikkat çeken Uzm.Dr Barutçu, “Duruş bozukluğu anatomik yapılara olan yük dağılımını bozar, zamanla yapısal değişikliklere neden olur ve ağrı olarak kendini gösterir’’ dedi.

‘‘Duruş bozukluğu yorgunluğa sebep oluyor’’
Duruş bozukluklarının yorgunluğa sebep olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Barutçu, “İş hayatı, ruhsal durum, yaşam stili, yaş, duruş üzerine etki eder ve duruş bozukluklarına yol açar. Doğru duruş için bağlar ve kasların dengede olması gerekir. Duruş bozuk olduğunda denge bozukluğuna, yorgunluğa ve ağrıya yol açar. Anormal duruşu korumak için kaslar aşırı gerilirler. Zamanla spazm ve ağrı ortaya çıkar. Doğru duruşla her vücut bölümüne ağırlık dağılır, şok absorbe edilir’’ ifadelerini kullandı.

‘‘Duruş bozukluklarının vücuttaki etkilerine dikkat’’
Duruş bozukluklarının vücuttaki etkilerine değinen Uzm. Dr. Barutçu, “Duruş bozuklukları, kozmetik deformite, vücut asimetrisi, boyun, baş, sırt ve bel ağrısı, gergin bacak arka grup kasları, kas imbalansı ve ağrı, dolaşım, solunum, kan basıncı, uyku problemi, yorgunluk, solunum kapasitesinde azalma, denge sorunu, düşme ve psikososyal problemler ile karşımıza gelebilir’’ dedi.

‘‘Evde kaldığımız dönemde en sık rastlanılan duruş bozukluğu boyun düzleşmesidir’’
Pandemi sürecinde evde kaldığımız dönemde sıklıkla karşılaşılan bir duruş bozukluğu olan, boyun düzleşmesine dikkat çeken Uzm. Dr. Barutçu, “Evde kaldığımız dönemde en sık gördüğümüz duruş bozukluğu boyun düzleşmesidir. Normal omurgada boyun bölgesinde c harfi şeklinde kavislenme mevcuttur. Boyun düzleşmesinde bu kavis azalmıştır. Bilgisayar ve telefon kullanımının artması, masa başı çalışma, ayakta durma, oturma yatma pozisyonunun yanlış olması boyun düzleşmesine yol açabilir. Boyun düzleşmesinin en sık belirtisi boyun ağrısıdır. Baş ağrısı, omuz ve sırt ağrısı, kollarda ağrı uyuşma da görülebilmektedir” diye aktardı.

Boyun düzleşmesinde tanı ve tedavi
Boyun düzleşmesinde tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Barutçu, “Boyun düzleşmesinin tanısı fizik muayene ve röntgen ile konmaktadır. Boyun düzleşmesinin tedavisinde doğru duruşun öğretilmesi, boyun egzersizleri, fizik tedavi ilaç tedavileri, kuru iğneleme kinezyolojik bantlama, masaj terapi, manuel terapi gibi seçenekler arasından hastaya en uygun tedavi uygulanmaktadır. İdeal ayakta duruş; baş dik, kulaklar omuz hizasında, omuzlar geride, göğüs önde, karın içerde ayaklar arası mesafenin omuz genişliğinde olduğu pozisyondur. İdeal oturma pozisyonu; omuzlar dik, sırt, bacaklar ve dizler arası açı 90 derece, ayak altına bir basamak alarak oturulan pozisyondur. Bilgisayar başında ise bilgisayar başında öne doğru yaslanılmamalı sandalye yaklaştırılmalı, ekran göz hizasında olmalı, 30 dakikada bir kalkıp dolaşılmalıdır. İdeal yatış pozisyonu; uygun sertlikte, sırtın ve belin desteklendiği bir yatakta en ideal yatış pozisyonu bacakların karna doğru çekildiği dizlerin katlandığı yan yatış (cenin pozisyonu) şeklidir, yüzüstü ve sırtüstü yatış şekilleri kas ağrılarına sebep olabilir’’ şekilde anlattı.

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