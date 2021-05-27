‘‘Ormanlar sizin çöplüğünüz değil’’ Ormanları çöplük olarak kullananlar bir kez daha uyarıldı

Ormanlık alanlara çöp atılmaya devam eden vatandaşlar ‘‘Ormanlar sizin çöplüğünüz değil’’ diye uyarıldı.

Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından defalarca uyarılması rağmen duyarsız vatandaşların ormana çöp atmaları durdurulamıyor. Ormanları temiz tutması için her gün çabalayan temizlik ekibi, en çok temiz kalınması gereken pandemi döneminde bile atılan çöplere tepki gösterdi. Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Büyükyayla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde bulunan Büyükyayla Göleti çevresinde temizlik yapan ekip, bir kez daha konuya dikkat çekerek, ‘‘Ormanlar sizin çöplüğünüz değil’’ dedi.

Bölgede orman yangınları ile mücadelede görevli olan 8 işçi mıntıka temizliği yaptı. 10 dönümlük bir alanı temizleyen işçiler bir çöp kamyonu dolusu atık ve geri dönüşüm malzemesi topladı.

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