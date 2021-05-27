Takibe alınan kamyonette uyuşturucu madde bulundu

Atık klima gazı tüplerinden çocuklar için dev kumbaralar yapıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de takibe alınan bir kamyonette uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, içinde satılmak için uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisi alınan bir kamyoneti takibe aldı. Söz konusu aracın tespitine ve bulunmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında kamyonet, Ankara Eskişehir çevreyolu üzerinde ele geçirildi. Kamyonette yapılan aramalarda 256,25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kamyonetle birlikte yakalanan şüpheli S.O., hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçu kapsamında gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilerek çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.