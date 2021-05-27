Anadolu Üniversitesi aday öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor

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Pandemi süreciyle birlikte çevrim içi ortama taşınan tercih fuarlarında yer alan Anadolu Üniversitesi yeni tercih döneminde de öğrenci adaylarına her türlü konuda destek sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda önümüzdeki haftalarda düzenlenecek olan hem çevrim içi hem de fiziksel fuarlarda Anadolu Üniversitesi aday öğrenciler için bilgilendirici sunum ve tanıtımların yanında çevrim içi danışmanlık hizmeti de verecek.

Anadolu Üniversitesinin katılmasının planlandığı fuarlar ise şu şekildedir:

8 Haziran 2021: Üniversitetercihleri.com / (çevrim içi)

2325 Haziran 2021: Herritage Kültürel Miras Fuarı / Lütfü Kırdar Kongre Merkezi

2830 Haziran 2021: Ace of Mice / İstanbul Kongre Merkezi

48 Ağustos 2021: Üniversite Tercih Fuarı / (çevrim içi)

511 Ağustos 2021: Unitercih / (çevrim içi)

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