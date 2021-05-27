TBMM Eski Başkanvekili Sadık Yakut Günyüzü İlçesini ziyaret etti

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TBMM eski Başkanvekili ve 24. Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, Günyüzü ilçesini ziyaret etti.

Yakut, Günyüzü İlçe Kaymakamı Burak Akeller'i makamında ziyaret etti. Yakut'a ilçe ziyareti esnasında, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, İlçe Emniyet Amiri Zülkarne Sırakaya ve İlçe Şehit Melih Özcan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Uğur Can Canbay eşlik etti.

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