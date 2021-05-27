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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÜYEP yeni öğrencileri için sınav yaptı

İHA

ÜYEP yeni öğrencileri için sınav yaptı

Üstün Yetenekliler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜYEP) tanımlama sınavı Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirildi.
Pandemi koşullarından dolayı her sene Aralık ayı içinde gerçekleşen sınav, Mayıs ayına ertelendi. Sınav planlamasında tüm pandemi önlemleri göz önüne alındı ve öğrenciler sınavlara sorunsuz bir şekilde katılım sağladı. Her yıl üstün yetenekli öğrencilerin tanımlanması amacıyla düzenlenen sınava bu yıl 350 öğrenci katıldı.
Tanılama sonrası verilen ÜYEP eğitimi güz, bahar ve yaz dönemi olmak üzere 3 periyotta gerçekleşecek. Hafta sonu verilen eğitimlerde temel olarak ileri matematik, fen bilimleri ve kişilik eğitimi dersleri verilecek. Hafta sonları işlenen derslerde, ileri matematik ve fen bilimleri dersleri 3 er saat ve kişilik eğitimi dersi ise 1 saat sürecek. Toplam 10’ar hafta süren güz ve bahar dönemi dersleri için toplamda 140 saat hızlandırma ve zenginleştirme etkinlikleri ile dersler yürütülecek. Dersler donanımlı laboratuvarlar ve akıllı sınıflarda işlenecek.

ÜYEP nedir?
2008 yılından itibaren üstün yetenekli öğrenciler ve ailelerine hizmet vermeye başlayan Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP), Anadolu Üniversitesi’nde 2007 yılında TUBİTAK desteği ile kurulmuş üniversite tabanlı bir program olarak varlığını sürdürüyor. 2014 yılında Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne dönüştürülmesi ile birlikte program faaliyetleri merkez bünyesinde yürütülmeye başlandı. 29 Eylül 2015 tarihinde Avrupa Üstün Yetenek Konseyi (European Council for High Ability ECHA), Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezini (ÜYEP) Avrupa Yetenek Merkezi (European Talent Center) olarak akredite etti. Vizyonu, dünya çapında zekâ ve üstün yetenek alanında özgün araştırmalar yürüten ve eğitim modelleri geliştiren bir merkez olmak, misyonu ise üstün yetenekli öğrencileri başarılı yetişkinler olarak yetiştirmek olan ÜYEP, bu amaçla her yıl Ocak ve Şubat aylarında 5. Sınıf öğrencilerine tanılama sınavı yapıyor. Tanılama sürecinde Eskişehir genelindeki tüm 5. Sınıf öğrencilerine ulaşmak ÜYEP eğitmenlerinin temel hedefleri arasında yer alıyor. Bu nedenle sınavdan önce tüm okullara broşür ve afişler gönderiliyor ve öğrenciler ÜYEP tanılama sınavından haberdar ediliyor.
Her yıl yaklaşık 700800 arasında öğrenci tanılama sınavına başvuruyor. Bu öğrenciler arasından ilk 28’e giren öğrenciler ÜYEP’te hafta sonu eğitimlerine katılmaya hak kazanıyor. ÜYEP ayrıca daha çok kız öğrencimizin programdan yararlanması amacıyla pozitif ayrımcılık uyguluyor. Programa girmeye hak kazanan 26 öğrenci belirlendikten sonra en yüksek puanı alan kız öğrenciler arasından 2 öğrenci programa kabul ediliyor.
Yaz programında 2018 yılından itibaren süreç biraz daha farklı işliyor. Sadece ÜYEP’e devam eden öğrenciler değil aynı zamanda tüm Türkiye’de üstün yetenek tanısı almış ortaokul ve 9. sınıf düzeyindeki öğrenciler, BİLSEM öğrencileri veya herhangi bir üstün yetenekliler programına devam eden öğrenciler programın yaz enstitüsüne kayıt yaptırabiliyor. Okullar kapandıktan sonraki hafta başlayan yaz enstitü programı hafta içi olmak üzere 2 hafta sürüyor. Fen bilimleri, ileri matematik, edebiyat, jeoloji, sosyal bilimler, bilgisayar teknolojileri ve güzel sanatlar gibi alanlarda her yıl ortalama 40’a yakın farklı ders modülü açılıyor. Bu derslerde arazi çalışmaları, bazılarında ise laboratuvar çalışmaları uygulanıyor. Bu yıl pandemi koşullarından dolayı yaz enstitü programı hizmetinden sadece ÜYEP öğrencileri faydalanacak olup program fen bilimleri ve matematik dersleri ile sınırlı tutulacak.

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