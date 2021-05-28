Sandıközü’de imece usulü çalışmanın mutluluğunu yaşıyorlar Eşsiz manzarasıyla doğa tutkunların yakından bildiği bölgedeki çeşmeler el birliği ile onarıldı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Sandıközü’nde bir araya gelen köy sakinleri, mesire alanındaki çeşmeyi onardılar.

Çevre halkı tarafından raya gelen Halil İbrahim Kaya, Necati Kara, Arif Ünal, Ahmet Ünal, Adnan Yaman ve Mustafa Yaman, mesire alanındaki çeşmeleri ve alanı onararak çevrenin daha güzelleşmesini sağladır.

Köy sakinlerinden Halil İbrahim Kaya; ’’Köyümüz Eskişehir ile Kütahya sınırındaki Türkmendağı eteklerinde doğa harikası bir yerdir. Özelikle emekli kesimin yaşadığı köyümüzde sakinlerimizle bir araya gelerek çay, yemek, sohbet derken vaktimizi geçiriyoruz. Sık sık bir araya gelerek köyümüzün yapılması gereken işlerini hep birlikte hallediyoruz. Herkesi doğa harikası köyümüze bekleriz’’ diye belirtti.

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