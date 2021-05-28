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(ÖZEL) Bu yöntem sayesinde vatandaşlar meyve ve sebzeleri ucuza satın alıyor Eskişehirliler pazar alışverişini aracı olmadan yapıyor Birlik üyelerini tarafından üretilen meyve ve sebzeler yaklaşık 30 yıldır pazarlarda aracı olmadan satılıyor Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç: “Üreticisi bu kadar bol olan bir pazar sadece Eskişehir’de var”

İHA

(ÖZEL) Bu yöntem sayesinde vatandaşlar meyve ve sebzeleri ucuza satın alıyor Eskişehirliler pazar alışverişini aracı olmadan yapıyor Birlik üyelerini tarafından üretilen meyve ve sebzeler yaklaşık 30 yıldır pazarlarda aracı olmadan satılıyor Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç: “Üreticisi bu kadar bol olan bir pazar sadece Eskişehir’de var”

Eskişehir’de yetiştirilen meyve ve sebzeler üreticiler tarafından aracısız bir şekilde pazarlarda satılarak, bu usulle vatandaşların alışverişlerini daha ucuza geliyor.
Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Üreticiler Birliği üyelerini tarafından üretilen meyve ve sebzeler yaklaşık 30 yıldır pazarlarda aracı olmadan satılıyor. Başta seralar olmak üzere açık alanlarda da yetiştirilen ürünler, direkt üreticilerden halka ulaşıyor. Türkiye’de tek olduğu belirtilen üretici pazar modeli sayesinde vatandaşlar, meyve ve sebzeleri daha ucuza satın alıyor. Kent genelinde yapılan sera ve açık alan üretimlerinin yeteri kadar iyi olduğunu ifade eden Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, vatandaşların bu yöntem sayesinde fiyatlardan memnun kaldığını vurguladı.

“Eskişehirli hemşerilerimiz ucuza sebze ve meyve yiyecek diyebilirim”
Bu sezon seralarda yetiştirilen salatalık verimlerinin iyi olduğunu söyleyen Yıldıran Kılıç, Eskişehirli vatandaşların meyve ve sebzeleri ucuza yiyeceğini belirtti. Fiyatların düşük olması için üretimin fazla olması gerektiğini vurgulayan Kılıç, “Salata ekimi şu anda tamamen kapalı alanda yapılmaktadır. Mayıs ayı itibariyle ise açık alanda yer salatası olarak yapılmaktadır. Şu an rekoltemiz iyi ve verimimiz güzel. İlerleyen günlerde hava şartları nasıl olur bilmiyoruz. Hava sıcak giderse verim daha da yüksek olur. Şu anda 23 lira arasında değişiyor fiyatlar. Biz ürettiğimiz ürünleri pazarda kendimiz satıyoruz. Aracıya ihtiyaç duymuyoruz. Sezon sonuna kadar böyle giderse iyi bir rakam olacak. Üretim ne kadar bol olursa fiyat düşük olur. Üretim olmadığı zaman fiyatlar farklı olur. Eskişehir’in üretimi yeterli, hatta fazla bile üretiliyor. Bu sene doğal afet veya herhangi bir durum olmazsa Eskişehirli hemşerilerimiz ucuza sebze ve meyve yiyecek diyebilirim” şeklinde konuştu.

“Bu model Türkiye’de tek”
Genellikle üreticilerin satış yaptığı pazar modelinin Türkiye’de tek olduğunu söyleyen Başkan Yıldıran Kılıç, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:
“Birliğimiz 265 üyeden oluşuyor. Bunun 45 tanesi Sarıcakaya köylerinden 220’si ise şehir merkezinde yer alıyor. Üretim potansiyelimiz yüksek. Eskişehir’in sebze ihtiyacını karşıladıktan sonra yaklaşık 12 vilayete domates ve dolma biber olmak üzere sebze sevkiyatı yapıyoruz. Marul, maydanoz, patlıcan, bal kabağı, kavun ve karpuz gibi ürünler de var. Bizim en büyük avantajımız aracı olmadan satış yapıyoruz. Hiç aracı olmadan halk ile üreticiyi buluşturuyoruz. Bütün üyelerimiz direk vatandaşla buluşturarak en ucuz şekilde sebze yetiştirmeye çalışıyoruz. Üreticinin pazarda direkt olarak bulunması esnaf ve hal arasında da denge oluşturuyor. Bu model Türkiye’de tek. Üreticisi bu kadar bol olan bir pazar sadece Eskişehir’de var.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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