Süt mısırlar tezgâhlarda yerini aldı Mısır geçen seneye göre yüzde 25 artışla 5 liraya satılıyor Seyyar satıcısı Özcan Samura, "Eskişehir mısırı çıktığı zaman fiyatlar biraz düşer"

Vatandaşların severek tükettiği yiyeceklerden biri olan süt mısır, Mayıs ayının gelmesiyle birlikte seyyar satıcıların tezgâhlardaki yerini aldı.

Eskişehir’de satılan mısırlar, daha erken yetişmesi sebebiyle Adana’dan getirtiliyor. Geçen sene en son 4 liradan satılan süt mısırın tanesi, bu sene yüzde 25 artışla 5 liradan satışa sunuldu. Satıcılar, Eskişehir’deki mısırların çıkmasıyla birlikte fiyatların biraz düşeceğini tahmin ediyor.

Eskişehir’de halk arasında Doktorlar diye tabir edilen bölgede seyyar olarak mısır satan Özcan Samura, en çok kaynamış mısırın tercih edildiğini söyledi. Pandemi nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı işlerinden istediği verimi alamadığını belirten Samura, “Şu an ilk mısırlar Adana’da çıktığı için oradan geliyor. Yaklaşık 34 gündür satışlara başladık. İki çeşit olarak satıyoruz. Közde kızartılmış ve kaynamış mısır olarak. Ama en çok kaynamış mısır tercih ediliyor. Bunun sebebi kaynamış olunca daha faydalı olması. Veliler çocuklarına bu yüzden kaynamış mısır alıyor. Geçen sene tanesi 4 liradan sattığımız mısırın fiyatı şu an 5 lira. Eskişehir mısırı çıktığı zaman fiyatlar biraz düşer. Pandemi nedeniyle işlerimiz durgun. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğundan mısırlarımızı fazla satamıyoruz” diye konuştu.

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