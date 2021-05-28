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Mağazanın önündeki sehpa takımı ve halıyı seçerek çaldılar; o anlar kamerada

DHA

Mağazanın önündeki sehpa takımı ve halıyı seçerek çaldılar; o anlar kamerada


Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de üç tekerlekli ve kasalı elektrikli bisikletle mobilya mağazasının önüne gelen biri kadın 2 kişinin, iş yerinin önündeki sehpa takımı ile halıyı çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Erkek şüphelinin ürünleri, bisiklette bekleyen kadına gösterip onaylattıktan sonra rahat tavırlarıyla çalması dikkat çekti.
Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi´ndeki bir mobilyacıya üç tekerlekli ve kasalı elektrikli bisikletle gelen 1'i kadın, 2 kişi, mağaza önünde bir süre dolaştı. Erkek bisikletten indikten sonra mağaza önündeki halı ve sehpalara bakıp, yanındaki kadına gösterdi. Kadının onayladığı halı ve sehpayı rahat tavırlarıyla bisikletin kasasına yerleştiren şüpheliler, bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra mağaza önüne çıkan çalışanlar, halı ve sehpaların yerinde olmadığını görünce güvenlik kameralarını inceledi. Ürünlerin çalındığını fark eden çalışanlar polise başvurdu. Kamera kayıtlarını alan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
`RAHAT DAVRANMALARI ÇOK ZORUMUZA GİTTİ´
Mağaza çalışanı Berivan Keskin (19), kamera kayıtlarını incelediklerinde çok şaşırdıklarını belirterek, "Sabah dükkanımızı açtıktan sonra içeriyi düzenliyorduk. Dışarı çıktığım zaman ürünlerin eksik olduğunu fark ettim. Kamera kayıtlarına baktığımda buradaki sehpa takımı ve halıyı alıp, götürmüşler. Hemen polisi aradık. Polis ekipleri ifademizi alıp, kamera kayıtlarını incelediler. Şahıslar önce aracı ile dükkanın önünden geçiyor, sonra geri geri geliyor. Bizim içeride oyalandığımızı görünce de müşteriymiş gibi ürünlere bakıyor. Araçtaki kadına beğendiriyor, kadın da hangisi olacağına karar verdikten sonra alıp gidiyorlar. Biz de neye uğradığımızı şaşırdık açıkçası" dedi.
Çalınan eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 300 lira olduğunu ifade eden Keskin, "Bugün bize yapan yarın başkasına yapar. Önemli olan malın değeri değil. İnsanların güpegündüz bu olayı yapmaları ve çok rahat davranmaları bizim çok zorumuza gitti ama görüntülere de bayağı güldük" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2021-05-28 12:45:45

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