Eskişehir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir için gün boyu sürecek gök gürültülü sağanak yağışı uyarısında bulundu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Eskişehir il merkezi ve kuzeybatı ilçelerinde (İnönü, Sarıcakaya, Mihalgazi) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kısa süreli kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlara, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgâr, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarıları yapıldı.

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