Turizm taşımacılarından Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Turizm Taşımacılar Federasyonu Başkanı Necati Bilge ve yönetimini ağırladı.

Ziyarette Bilge, Eskişehir merkezli olarak 5 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Turizm Taşımacılar Federasyonu’nu hakkında Başkan Ataç’a bilgiler aktardı. Bilge ayrıca federasyonun Eskişehir merkezli kurulmasında Başkan Ataç’a verdiği katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Meslek gruplarının örgütlenmesini önemli bulduğunu ifade eden Başkan Ataç da federasyonun hayırlı olmasını temenni ederek Bilge ve beraberindekilere, çalışmalarında başarılar diledi. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.