Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası, Kastamonu Belediyesi'nin oldu

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Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)

SALON: Eskişehir Porsuk

HAKEMLER: Yunus Tokmak, Serdar Özen

KASTAMONU BELEDİYESİ: Merve Durdu 1 (Halime İslamoğlu), Kojic 2, Elif Sıla Aydın 6, Serpil İskenderoğlu 4, Betül Yılmaz 6, Kurtovic 6, Ceren Coşkun 5, Kovarova 1

İZMİR SÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Rombescu (Zeynep Onur), Yasemin Özgür 2, Sibel Kıcıroğlu 7, Burcu Dindar 2, Kaludjerovic 4, Ece Sözmen 2, Ümmü Gülsüm Bedel 7, Neriman Sevgilican 1

İLK YARI: 14-12

İKİ DAKİKALAR: Kaludjerovic, Ümmü Gülsüm Bedel (2), Ece Sözmen, İlayda Baktır, Burcu Dindar, Yasemin Özgür (İzmir Büyükşehir Belediyesi), Vetkova, Betül Yılmaz, Kovarova, Kurtovic (Kastamonu Belediyesi)

Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Kastamonu Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadınlar Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Kastamonu Belediyesi ilk yarıyı 14-12 önde tamamladı. Nefes kesen mücadelenin sonunda Kastamonu Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 31-25 mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2021-05-28 17:18:46



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